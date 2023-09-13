С начала полномасштабного вторжения без родительской опеки остались более 10 тысяч детей — Лубинец 13 сентября, 06:06 Дети (Фото:REUTERS/Сергей Пивоваров)

С начала полномасштабного вторжения без родительской опеки остались более 10 тысяч детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, точная цифра составляет 10153 ребенка, из которых 1610 детей остались без попечения в связи со смертью или гибелью родителей.

Лубинец заявил, что Кабмин в 2022 году упростил процедуру взятия под опеку или попечительство детей, оказавшихся без родителей в военное время.

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В сообщении говорится, что на время действия чрезвычайного или военного положения был упрощен пакет документов для родственников и других близких людей, в частности крестных родителей, желающих взять под опеку или попечительство сироту или ребенка, лишенного родительской опеки.

Для этого лицо, которое хочет взять под опеку должно подать в службу по делам детей по месту жительства (или по месту обнаружения ребенка) ряд документов, среди которых: заявление; копия паспорта гражданина Украины; документы, подтверждающие семейные, родственные связи лица с ребенком; справка от нарколога и психиатра об отсутствии пребывания на учете.

Также надо подать справку о наличии или отсутствии судимости, выданную территориальным центром по предоставлению сервисных услуг МВД по месту жительства заявителя или через портал Дія.

Если это невозможно, кандидат в опекуны должен подать заявление об отсутствии привлечения его к уголовной ответственности за ряд преступлений: против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности и тому подобное.

Опекун или попечитель также должен указать в заявлении, что он не имеет непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение других преступлений.

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Лубинец добавил, что после прекращения чрезвычайного или военного положения справку о наличии или отсутствии судимости необходимо предоставить службе по делам детей в течение месяца.