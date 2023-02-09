В прошлом году по итогам аудитов к ответственности привлекли более 600 должностных лиц Минобороны — Резников 9 февраля, 17:44 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что по результатам внутренних аудитов в прошлом году 621 должностного лица министерства привлекли к ответственности.

По его информации, из них — к материальной ответственности — 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности — 124 должностных лица.

Он также добавил, что все материалы внутренних аудитов своевременно передавались в правоохранительные органы.

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Основатель проекта Наши деньги Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева — он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном Сильпо. Журналист ссылается на документы, полученные от «источников в ВСУ».

В Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны также обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование по «заведомо ложных сведений, вредящих интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила о «умышленную манипуляцию».

В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

25 января Министерство обороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого, ставшего фигурантом скандала с закупками питания для военнослужащих.

31 января министр обороны заявил, что ведомство вернет контроль над закупками для армии с учетом ограничений военного положения.

3 февраля советнику замминистра обороны сообщили о подозрении в завладении 1,7 млрд грн при закупке товаров для ВСУ. По версии следствия, чиновник в 2022 году вступил в сговор с частной структурой, которая получила более 1,7 млрд грн предоплаты, но не выполнила договорные обязательства и не поставила своевременно нужное количество товара (касок, бронежилетов и т. п. ).

Также Служба безопасности Украины разоблачила на сделках и задержала двух руководителей коммерческих предприятий, которые занимались поставками оптовых партий продовольствия в места дислокации военных — сумма ущерба оценивается более чем в 119,5 млн грн.

