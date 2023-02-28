В Мелитополе 1000 человек побывали в плену, еще сотни до сих пор находятся в неволе — мэр
Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Россияне в Мелитополе лишили свободы слова всех жителей и ограничили право на передвижение.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
По его информации, с начала оккупации города россиянами более тысячи жителей города побывали в плену у россиян.
«Некоторых жителей Мелитополя непосредственно сажают „на подвал“. За год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у россиян. Сотни из них продолжают быть узниками окупантов», — сообщил мэр.
По его словам, десятки сидят в тюрьмах уже более 6 месяцев, а некоторые даже год. Некоторые гражданские содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве.
«Россияне запугивают родственников держать язык за зубами, но молчание может сторожить здоровье и жизнь похищенного человека. Украина занимается обменом пленных, в том числе гражданских. Информацию о похищенных людях следует доносить до украинской стороны», — рассказал мэр.
Других деталей он не раскрыл.