В Мелитополе 1000 человек побывали в плену, еще сотни до сих пор находятся в неволе — мэр 28 февраля, 00:20 Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне в Мелитополе лишили свободы слова всех жителей и ограничили право на передвижение.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его информации, с начала оккупации города россиянами более тысячи жителей города побывали в плену у россиян.

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«Некоторых жителей Мелитополя непосредственно сажают „на подвал“. За год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у россиян. Сотни из них продолжают быть узниками окупантов», — сообщил мэр.

По его словам, десятки сидят в тюрьмах уже более 6 месяцев, а некоторые даже год. Некоторые гражданские содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве.

«Россияне запугивают родственников держать язык за зубами, но молчание может сторожить здоровье и жизнь похищенного человека. Украина занимается обменом пленных, в том числе гражданских. Информацию о похищенных людях следует доносить до украинской стороны», — рассказал мэр.

Других деталей он не раскрыл.