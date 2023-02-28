В Мелитополе 1000 человек побывали в плену, еще сотни до сих пор находятся в неволе — мэр

28 февраля, 00:20
Поделиться:
Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне в Мелитополе лишили свободы слова всех жителей и ограничили право на передвижение.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его информации, с начала оккупации города россиянами более тысячи жителей города побывали в плену у россиян.

Видео дня

Читайте также:
Россия свозит новое «пушечное мясо» в Запорожскую область — мэр Мелитополя

«Некоторых жителей Мелитополя непосредственно сажают „на подвал“. За год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у россиян. Сотни из них продолжают быть узниками окупантов», — сообщил мэр.

По его словам, десятки сидят в тюрьмах уже более 6 месяцев, а некоторые даже год. Некоторые гражданские содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве.

«Россияне запугивают родственников держать язык за зубами, но молчание может сторожить здоровье и жизнь похищенного человека. Украина занимается обменом пленных, в том числе гражданских. Информацию о похищенных людях следует доносить до украинской стороны», — рассказал мэр.

Других деталей он не раскрыл.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X