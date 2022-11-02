Пропавшими без вести в Украине считаются около семи тысяч человек — Минобороны

2 ноября, 17:51
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Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может навредить (Фото:ЗСУ)

Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может навредить (Фото:ЗСУ)

В Украине, по данным на 2 ноября, считаются пропавшими без вести около семи тысяч человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко.

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«Цифра, которую он озвучивал, это около семи тысяч людей», — сказала Маляр.

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Замминистра добавила, что любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может навредить и его жизни, и процессу обмена.

Она призвала родственников не выставлять фото пропавших украинцев в соцсетях и не публиковать в открытом доступе данные о них. Маляр объяснила, что фото человека в военной форме может ему навредить, если он скрывается на временно оккупированной территории и ищет способы вернуться, или же находиться в плену у россиян как гражданское лицо.

Маляр также посоветовала родственникам пропавших без вести обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул. Спасская, 37, тел. 095−412−74−24, 044−425−12−09.

https://www.youtube.com/embed/eF48s6YN22Y
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Пропавшие без вести

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