Братская могила в Мангуше: что известно о самом масштабном массовом захоронении с начала войны, в котором может быть до 9 тысяч погибших 22 апреля, 16:02 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Место массового захоронения в Мангуше, сфотографированное со спутника, 30 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

21 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что в поселке Мангуш оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч жителей города. Об этом свидетельствует сопоставление спутниковых снимков Maxar с аналогичными снимками в Буче, где были обнаружены тела 70 человек.



НВ рассказывает, что известно о самом масштабном массовом захоронении с начала войны.

Сколько человек погибло в Мариуполе и что произошло с их телами

На данный момент точное число погибших в Мариуполе установить невозможно. 12 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что из-за действий российских оккупантов в городе погибло до 22 тысяч человек.

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«Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе», — заявил Кириленко в комментарии CNN.

Так как в осажденном городе нет воды, света, тепла и связи, погибших хоронили коммунальные службы в братских могилах. Также могилы появились во дворах жилых домов и на улицах города.

13 апреля в ГУР Минобороны сообщили, что руководство РФ приказало уничтожить доказательства преступлений своей армии в Украине, для чего начали использовать мобильные крематории.

«В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей», — отмечалось в сообщении. Разведка также сообщала, что мобильные крематории использовали для уничтожения тел погибших российских военных, чтобы скрыть число потерь оккупантов.

15 апреля Горсовет Мариуполя сообщил, что оккупанты запрещают хоронить погибших в городе и начали эксгумировать тела мирных жителей, похороненных во дворах домов.

В сообщении говорилось, что в каждом дворе оккупанты поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых.

«Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно. Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе», — предположили в Горсовете Мариуполя.



Массовое захоронение в Мангуше

Утром 21 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в эфире национального телемарафона, что местные обнаружили под Мариуполем новую 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами.

«Наши местные рассказали, что сегодня у Мангуша (расположен менее чем в 20 км от Мариуполя — ред.) они (российские оккупанты — ред.) вырыли 30 метров братской могилы и грузовиками привозят тела, которые пытаются скрыть там», — сказал он.



В тот же день, 21 апреля, в 11:21 советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале спутниковый снимок места массового захоронения мариупольцев в селе Мангуш.

«В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью», — написал он.

Андрющенко подчеркнул, что все тела помещены в пластиковые пакеты

По его словам, «это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе».

«Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть. Для всех СМИ, кто может заказать и произвести фиксацию через сотовые снимки, предоставляем отметку расположения могильника», — добавил он.

В еще одном посте Андрющенко указал координаты массового захоронения.

Вечером 21 апреля журналисты программы Радио Свобода Схемы тоже опубликовали спутниковые снимки массового захоронения в Мангуше.

В их материале говорится, что это траншея длиной более 300 метров.

«Согласно спутниковым снимкам, вырытая траншея здесь появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видно вырытую траншею длиной более 300 метров и, вероятно, технику, которой ее делали», — говорится в материале.

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Инфографика: radiosvoboda.org

Сообщается также, что на более свежем снимке от 9 апреля можно заметить, что траншея уже частично прикопана землей и расширена.

Журналистам Схем Андрющенко сообщил, что тела погибших людей с улиц Мариуполя российские военные сначала свозят в промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а затем складывают в пакеты и вывозят в места массового захоронения.

Схемы отмечают, что длина траншеи в Мангуше — 300 метров, тогда как длина места массового захоронения в Буче возле церкви, где обнаружили тела 70 человек, — 14 метров.

По словам Андрющенко, могут быть и другие места массовых захоронений.

В своем Telegram-канале Андрющенко добавил, что братская могила в Мангуше в два раза шире бучанской.

«Если не учитывать глубину, то Мангушская могила для Мариупольцев заготовлена на три тысячи человек. Минимум», — написал он.

Спутниковые снимки массового захоронения в Мангуше опубликовала также компания Maxar Technologies.

По ее данным, новые могилы появились в период с 23 по 26 марта 2022 года и продолжали появляться в течение последних нескольких недель.

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Место в Мангуше, где вскоре появилось массовое захоронение, 23 марта 2022 года / Инфографика: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Обустройство места массового захоронения в Мангуше, 26 марта 2022 года / Инфографика: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Могилы расположены в четыре ряда. Их, по данным Maxar, 3 апреля было более 200.



Место массового захоронения в Мангуше, 3 апреля 2022 года / Инфографика: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Вечером 21 апреля Мариупольский горсовет заявил в своем Telegram-канале, что в поселке Мангуш оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

«На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше», — говорится в сообщении в Telegram-канале Горсовета.



По данным Горсовета, могилы в Мангуше оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно на протяжении всего апреля. Его источники сообщили, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев.

«В Мариуполе совершено крупнейшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Нужно остановить геноцид», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Уже 22 апреля советник Бойченко Андрющенко написал в своем Telegram-канале, что, согласно дополнительным данным, полученным от свидетелей, в Мангуше преимущественно хоронят части тел погибших.

«Именно поэтому упакованы в пластиковые пакеты. Погребение выглядит следующим образом — приезжают грузовики и люди в военной форме, похожей на форму россии, просто самосвалом выгружают пакеты с погибшими в рвы», — уточнил он.

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