« Бабий Яр» запустил всеукраинский проект « », призванный составить полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения с 2014 года. 16 августа 2022 года Мемориальный центр ХолокостаБабий Яр» запустил всеукраинский проект Закриті очі », призванный составить полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения с 2014 года.

Через неделю функционирования Мартиролог уже успел спровоцировать особый интерес как внутри страны, так и за ее пределами. 21 августа, в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма о проекте в своем



А неделей ранее украинский Мартиролог получил глобальное звучание, получив одну из самых престижных премий мира по дизайну и брендовым коммуникациям Red Dot Award 2022 в категории « Социальная кампания».



Рассказываем, зачем украинцам создавать онлайн-мемориал, хранить имена погибших и получать международные премии. Через неделю функционирования Мартиролог уже успел спровоцировать особый интерес как внутри страны, так и за ее пределами. 21 августа, в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма о проекте в своем Телеграм-канале рассказала первая леди Украины Елена Зеленская, подчеркнув, что свидетельства о таком количестве жертв помогут достичь справедливости — признания международным сообществом России как государства — спонсора терроризма.А неделей ранее украинский Мартиролог получил глобальное звучание, получив одну из самых престижных премий мира по дизайну и брендовым коммуникациям Red Dot Award 2022 в категорииСоциальная кампания».

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Как работает онлайн-мемориал?

На платформе уже собрана информация о более чем 2000 имен. Данные аккумулируются из открытых источников, оцениваются исследовательской командой и публикуются на сайте с возможностью добавлять и расширять важные факты жизни или обстоятельства смерти. Команда проекта объединяет ученых, стремящихся почтить память о погибших и рассказать миру о немыслимом в 21 веке геноциде, которому были подвергнуты украинцы.

«Закриті очі» — это единственная платформа, где каждый владеющий соответствующими данными может добавить имя. После модерации эти свидетельства будут опубликованы и станут частью национальной памяти.

Фото: Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр»

Само понятие мемориала никогда не было чисто зданием, это ценностное пространство — физическое или виртуальное — призвано обеспечить ментальную связь посетителя с определенными событиями или лицами. Однако в этой войне технологии, безусловно, играют особую роль, изменяя подходы в создании духовных ячеек, давая возможность строить цифровые мемориалы, доступные для посещения с любой точки планеты.

Цифровой формат помогает формировать мемориал на основе контента, сгенерированного пользователями. С одной стороны, это позволяет привлекать каждого украинца к важному процессу сохранения памяти о согражданах, создавая чувство коллективной причастности. С другой стороны, расширять профили погибших, добавляя неизвестные факты, биографические данные, фотографии. Нет ведь лучшего мемориала, чем персональная история.

Фото: Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр»

Зачем хранить память о жертвах?

Мемориалы — это всегда доступ к исторической правде, которая помогает гражданам переосмыслить историю семьи, народа или целого человечества.

Это тот пласт национального опыта, без познания которого невозможно прокладывать путь дальше в будущее, невозможно построение качественно новых основ общественного прогресса, ценностных основ воспитания последующих поколений, внедрение новых принципов устойчивого развития.

Память о мертвых нужна, прежде всего, живым. Горе от потери близких усугубляется физическим препятствием достойно их оплакать. Многие жертвы остаются непостижимыми, непознанными, непогребенными. Инициативы по сохранению памяти о погибших — это еще один аспект психологической стойкости, способ пережить трагедию.

Как Мартиролог связан с национальной безопасностью?

рактики Пкоммеморации — это инструмент национальной безопасности и механизм предотвращения появления человеконенавистнических режимов. Без практики коммеморации как доказательства высокой цены, уплаченной украинцами, невозможно формирование эффективного диалога с миром относительно обновления норм и гарантий безопасности.

Мартирологи — это также часть комплексной работы по сбору и фиксации преступлений против человечества. Агрессор надеется, что со временем его злодеяния будут исчезать с первых полос мировых СМИ, будут опускаться ниже в лентах новостей, теряясь в архивах под тонами медийного массива. И в этом, безусловно, есть риск. Создание и продвижение конденсированных источников правдивой информации о преступлениях рф помогает всегда держать украинскую трагедию на мировой повестке дня.

Максим Рабинович, генеральный директор Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»

«Ужасы войны должны быть обнажены, зафиксированы, осмыслены, чтобы исключить их повторение. Сегодня, спустя 80 лет, когда мы видим возвращение геноцидных практик, еще больше понимаем важность в определении преступного режима кремля, который под прикрытием эфемерной денацификации уничтожает украинскую нацию. Повторение истории еще раз показывает, что несмотря на уникальность каждой трагедии, геноцидные явления в мире универсальны. Наш мартиролог — это, с одной стороны, мемориальная платформа, а с другой — инструмент коммуникации с миром, который, наконец, должен принять вызов коллективной ответственности за продолжающуюся войну», — комментирует Максим Рабинович, генеральный директор Мемориального центра Холокоста « Бабий Яр» .

Что онлайн-мемориал коммуницирует миру?

Мемориалы — это инструменты коммуникации с мировым сообществом. Мартиролог «Закриті очі» призван обратить внимание общественности на результаты, к которым приводит медленное реагирование на военную агрессию и бездействие во время массового насилия.

Это не только проект об украинской беде для украинцев, он о человеческой беде для всего человечества. По сути, российско-украинская война является тестом глобального общества на его зрелость воспринимать национальные трагедии как планетарные проблемы и понимать, что в современном мире не может быть географических границ, когда речь идет о массовых убийствах людей.

Анна Фурман, заместительница гендиректора Мемориала «Бабий Яр» и идейная вдохновительница проекта «Закриті очі»

«Название „Закриті очі“ несет в себе определенный символизм. Мы говорим о том, что мир предпочитает не видеть количество погибших украинцев и утраченных жизней в результате войны. Чтобы наш мартиролог перестал пополняться новыми именами, люди должны наконец открыть глаза и действовать единой и слаженной силой против жестокости российского оккупанта и в защиту Украины», — комментирует Анна Фурман, заместительница гендиректора Мемориала « Бабий Яр» и идейная вдохновительница проекта « Закриті очі».

Зачем Мартирологу жертв международные награды?

Мы используем глобальные платформы креативных индустрий для донесения наших локальных болей. В этом контексте Red Dot Award, которой удостоился Мартиролог, — это механизм, который предоставляет глобальный голос проекту об украинском геноциде и мощности сигнала о помощи. О смерти говорят тихо, а об убийстве нужно кричать. И чем громче, тем больше надежд скорее прекратить массовое уничтожение нации. Благодаря награде, проект «Закриті очі» получил возможность широкого освещения в западных СМИ.

Международная поддержка украинского проекта — это, в частности, убедительное отрицание мифа, годами создаваемого россией, о том, что Украина с ее проблемами не интересна миру. Креативные нетворки помогают удерживать внимание западных лидеров к украинскому вопросу, который синусоидально качается в зависимости от всплесков инфоповодов.

Фото: Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр»

Признание мартиролога на уровне международной премии, связанной с брендингом и коммуникациями — это возможность репутационного укрепления бренда Украины, которая все время говорит о необходимости сохранения человеческого лица во времена крайних форм насилия. Иностранными медиа многократно было сказано о ценностном разрыве украинской идентичности и «русского мира» по отношению к человеческой жизни. Проект диджитал-мемориала подкрепляет эти тезисы. Человекоцентричность в сохранении жизни, которую красноречиво демонстрирует Украина, логически продолжается и в человекоцентричности по отношению к смерти. Достойно отдать почтение погибшим, часто несмотря на физическую невозможность, — тот идентификатор, который цивилизационно отличает Украину от северного оккупанта.

Мы становимся свидетелями трансформационного события — бренд территории формируется не инвестиционной привлекательностью или наличием природных ресурсов, а отношением к людям. Украину в мире теперь все знают как страну Смелых и как страну Людей. Через Мартиролог мир должен узнать, какую высокую цену этой стране пришлось заплатить, чтобы быть смелыми и человечными.

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