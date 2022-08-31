Онлайн-мемориал жертв войны «Закриті очі» — зачем нации хранить имена погибших?
А неделей ранее украинский Мартиролог получил глобальное звучание, получив одну из самых престижных премий мира по дизайну и брендовым коммуникациям Red Dot Award 2022 в категории «Социальная кампания».
Как работает онлайн-мемориал?
На платформе уже собрана информация о более чем 2000 имен. Данные аккумулируются из открытых источников, оцениваются исследовательской командой и публикуются на сайте с возможностью добавлять и расширять важные факты жизни или обстоятельства смерти. Команда проекта объединяет ученых, стремящихся почтить память о погибших и рассказать миру о немыслимом в 21 веке геноциде, которому были подвергнуты украинцы.
«Закриті очі» — это единственная платформа, где каждый владеющий соответствующими данными может добавить имя. После модерации эти свидетельства будут опубликованы и станут частью национальной памяти.
Само понятие мемориала никогда не было чисто зданием, это ценностное пространство — физическое или виртуальное — призвано обеспечить ментальную связь посетителя с определенными событиями или лицами. Однако в этой войне технологии, безусловно, играют особую роль, изменяя подходы в создании духовных ячеек, давая возможность строить цифровые мемориалы, доступные для посещения с любой точки планеты.
Цифровой формат помогает формировать мемориал на основе контента, сгенерированного пользователями. С одной стороны, это позволяет привлекать каждого украинца к важному процессу сохранения памяти о согражданах, создавая чувство коллективной причастности. С другой стороны, расширять профили погибших, добавляя неизвестные факты, биографические данные, фотографии. Нет ведь лучшего мемориала, чем персональная история.
Зачем хранить память о жертвах?
Мемориалы — это всегда доступ к исторической правде, которая помогает гражданам переосмыслить историю семьи, народа или целого человечества.
Это тот пласт национального опыта, без познания которого невозможно прокладывать путь дальше в будущее, невозможно построение качественно новых основ общественного прогресса, ценностных основ воспитания последующих поколений, внедрение новых принципов устойчивого развития.
Память о мертвых нужна, прежде всего, живым. Горе от потери близких усугубляется физическим препятствием достойно их оплакать. Многие жертвы остаются непостижимыми, непознанными, непогребенными. Инициативы по сохранению памяти о погибших — это еще один аспект психологической стойкости, способ пережить трагедию.
Как Мартиролог связан с национальной безопасностью?
рактики Пкоммеморации — это инструмент национальной безопасности и механизм предотвращения появления человеконенавистнических режимов. Без практики коммеморации как доказательства высокой цены, уплаченной украинцами, невозможно формирование эффективного диалога с миром относительно обновления норм и гарантий безопасности.
Мартирологи — это также часть комплексной работы по сбору и фиксации преступлений против человечества. Агрессор надеется, что со временем его злодеяния будут исчезать с первых полос мировых СМИ, будут опускаться ниже в лентах новостей, теряясь в архивах под тонами медийного массива. И в этом, безусловно, есть риск. Создание и продвижение конденсированных источников правдивой информации о преступлениях рф помогает всегда держать украинскую трагедию на мировой повестке дня.
Максим Рабинович,
Что онлайн-мемориал коммуницирует миру?
Мемориалы — это инструменты коммуникации с мировым сообществом. Мартиролог «Закриті очі» призван обратить внимание общественности на результаты, к которым приводит медленное реагирование на военную агрессию и бездействие во время массового насилия.
Это не только проект об украинской беде для украинцев, он о человеческой беде для всего человечества. По сути, российско-украинская война является тестом глобального общества на его зрелость воспринимать национальные трагедии как планетарные проблемы и понимать, что в современном мире не может быть географических границ, когда речь идет о массовых убийствах людей.
Анна Фурман,
Зачем Мартирологу жертв международные награды?
Мы используем глобальные платформы креативных индустрий для донесения наших локальных болей. В этом контексте Red Dot Award, которой удостоился Мартиролог, — это механизм, который предоставляет глобальный голос проекту об украинском геноциде и мощности сигнала о помощи. О смерти говорят тихо, а об убийстве нужно кричать. И чем громче, тем больше надежд скорее прекратить массовое уничтожение нации. Благодаря награде, проект «Закриті очі» получил возможность широкого освещения в западных СМИ.
Международная поддержка украинского проекта — это, в частности, убедительное отрицание мифа, годами создаваемого россией, о том, что Украина с ее проблемами не интересна миру. Креативные нетворки помогают удерживать внимание западных лидеров к украинскому вопросу, который синусоидально качается в зависимости от всплесков инфоповодов.
Признание мартиролога на уровне международной премии, связанной с брендингом и коммуникациями — это возможность репутационного укрепления бренда Украины, которая все время говорит о необходимости сохранения человеческого лица во времена крайних форм насилия. Иностранными медиа многократно было сказано о ценностном разрыве украинской идентичности и «русского мира» по отношению к человеческой жизни. Проект диджитал-мемориала подкрепляет эти тезисы. Человекоцентричность в сохранении жизни, которую красноречиво демонстрирует Украина, логически продолжается и в человекоцентричности по отношению к смерти. Достойно отдать почтение погибшим, часто несмотря на физическую невозможность, — тот идентификатор, который цивилизационно отличает Украину от северного оккупанта.
Мы становимся свидетелями трансформационного события — бренд территории формируется не инвестиционной привлекательностью или наличием природных ресурсов, а отношением к людям. Украину в мире теперь все знают как страну Смелых и как страну Людей. Через Мартиролог мир должен узнать, какую высокую цену этой стране пришлось заплатить, чтобы быть смелыми и человечными.
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