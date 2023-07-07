Цифры значительно выше. С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли не менее 9 тысяч гражданских — ООН 7 июля, 21:00 Последствия российских обстрелов по Украине (Фото:Алекс Бабенко/File Photo/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли не менее 9 177 человек, а ранения получили — 15 993 человека. Среди них — 535 погибших и 1095 раненых детей.

Об этом сообщает ООН.

Это данные по состоянию на 30 июня 2023 года.

Более 90% из всех погибли или получили ранения из-за российских ракетных обстрелов или бомбардировок. Остальные приходятся на расстрелы и травмы от мин.

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«Фактическое количество жертв среди гражданского населения значительно выше», чем приведено, отмечают в ООН. Причина — Россия не дает сотрудникам организации полноценно работать на оккупированных территориях. К примеру, в отчет не включили данные о жертвах в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.

Ранее ООН приводили данные, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года погибло 8983 гражданских лиц. Ранения получили 15 442 человека.