В освобожденных районах Харьковской, Донецкой и Херсонской областей найдены тела 868 мирных жителей — полиция
Только за минувшие сутки в этих регионах были обнаружены тела 14 человек (Фото:Donetsk Region Governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS)
В освобожденных населенных пунктах Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружили тела 868 мирных жителей, которые погибли во время российской оккупации. Среди погибших — 24 ребенка.
Об этом сообщил глава департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев во время брифинга.
«С начала деоккупационных мероприятий полицией в Донецкой, Харьковской и Херсонских областях обнаружены тела 868 гражданских лиц, из них 24 ребенка», — сказал он.
Он добавил, что только за минувшие сутки в этих регионах были обнаружены тела 14 человек.
«Это является очередным подтверждением того, что Россия осуществляет фактически геноцид украинского народа», — добавил он.