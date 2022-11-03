В освобожденных районах Харьковской, Донецкой и Херсонской областей найдены тела 868 мирных жителей — полиция 3 ноября, 17:39 Только за минувшие сутки в этих регионах были обнаружены тела 14 человек (Фото:Donetsk Region Governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS)

В освобожденных населенных пунктах Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружили тела 868 мирных жителей, которые погибли во время российской оккупации. Среди погибших — 24 ребенка.

Об этом сообщил глава департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев во время брифинга.

«С начала деоккупационных мероприятий полицией в Донецкой, Харьковской и Херсонских областях обнаружены тела 868 гражданских лиц, из них 24 ребенка», — сказал он.

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Он добавил, что только за минувшие сутки в этих регионах были обнаружены тела 14 человек. Сергеев также отметил, что на этих территориях ориентировочно проживает почти 86 тысяч человек.

«Это является очередным подтверждением того, что Россия осуществляет фактически геноцид украинского народа», — добавил он.