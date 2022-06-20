В оккупированной Херсонской области находятся около 500 тысяч человек — глава ОВА 20 июня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

На сегодняшний день на оккупированной территории Херсонской области остается 450−500 тысяч граждан.

Об этом сообщил глава ОВА Геннадий Лагута во время брифинга.

Лагута добавил, что примерно 50% тех, кто не хотел оставаться в оккупации, покинули эту территорию.

Также он рассказал, что российские захватчики держат в плену более 600 человек — это активисты, участники АТО, люди, которые против оккупации.

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Их содержат в разных местах — следственном изоляторе, отделении полиции, помещениях баз отдыха и пансионатов.

Лагута подчеркнул, что на сегодняшний день покинуть Херсонскую область можно двумя способами: выехать на временно оккупированный Крым или через оккупированные Мелитополь-Васильевку в сторону Запорожья.

20 июня советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань заявил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.

В воскресенье, 19 июня мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что украинские военные продвинулись более чем на десять километров в направлении от Запорожья к временно оккупированному Мелитополю.

По его словам, на этот момент ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона.

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