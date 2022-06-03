За 100 дней войны. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк называет пять больших достижений украинской армии — интервью НВ 3 июня, 16:44 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уже просто железо: Российская армия потеряла большую часть своей боеспособной техники (Фото:AP Photo / Efrem Lukatsky)

О том, как долго россияне еще смогут вести войну и о пользе от американских реактивных систем залпового огня НВ рассказал Андрей Загороднюк, бывший руководитель Минобороны

Какова тактика россиян и смогут ли они вытянуть затяжную военную кампанию? В чем Украине помогут американские РСЗО? Как долго продлится война? На эти и другие вопросы НВ ответил экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

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— Какая оперативная ситуация на Донбассе? И чего там ждать в ближайшие недели?

— На Донбассе происходит очень мощное наступление: Россия собрала все свои ресурсы, сконцентрировала весь командный состав, отвлекла внимание от всех других оперативных направлений и пытается продвигаться именно в этом оперативном регионе. Сейчас оккупанты имеют умеренный успех в продвижении, как мы знаем. Наши войска оказывают существенное сопротивление, истощают противника. Какие бы ни были достижения россиян, но они уже на грани своих возможностей.

Они отправляют [в бой] срочников, подразделения без коллективной подготовки, без слаженности. Все видели [у россиян] старые танки Т-62. Оккупанты пытаются максимально захватить все, что получится. Дальше они будут говорить о какой-то оперативной паузе. Во время которой попытаются провести как можно больше переговоров и давить на Украину .

Сейчас по всему миру вдруг возобновились разговоры о переговорах. Причем очень энергично возобновились: руководство западных стран об этом говорят, Европа, Турция, некоторые аналитики, журналисты. Россияне активно этому способствуют.

[Президент США Джо] Байден сказал вчера [1 июня] тоже самое в своей статье в The New York Times: что он видит выход из этой войны исключительно в переговорном пути. Он это говорит с точки зрения того, что вероятнее всего война закончится какими-нибудь де-юре или де-факто сделками. Но Байден не говорит, что нужно делать какие-то уступки. В отличие от многих других политиков и обозревателей. И это ключевая разница, потому что никаких уступок нам делать сейчас нельзя.

Главное, что должна сделать Украина — это не дать возможности россиянам заполучить долгую оперативную паузу. Потому что они ее используют, восстановятся, подготовят дополнительные подразделения. И пойдут дальше.

— Наступление РФ на Северодонецк без окружения со стороны Северска и Попасной — это похоже на тупик. ВСУ, возможно, отступит из Северодонецка и сможет закрепиться рядом, в Лисичанске. Почему россияне бросили все силы на штурм Северодонецка? Подгоняют свои действия под какие-нибудь даты?

— Они это подгоняют под то, насколько способны воевать. Дат у них нет. Оккупационные войска подвигают линию фронта на столько, на сколько могут.

Есть еще один немаловажный момент. Основная причина их относительного успеха — преимущество в технике и боеприпасах. Имеется в виду средства огневого поражения, то есть артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Оружие победы: Американские РСЗО HIMARS помогут украинской армии уничтожать врага на большом расстоянии / Фото: US Army photo

— Владимир Зеленский сказал, что каждый день погибает 60−100 украинских бойцов. Это достаточно большая цифра. Основная часть потерь — из-за артобстрелов?

— Да. И это очень большие потери, да. Это наши граждане, наши воины.

Как мы знаем, у россиян потери огромны.

Поэтому ключевой вопрос: какое количество артиллерии у нас, а какое — у них?

Важный момент состоит в том, что россияне могут продвигаться вперед, но им будет крайне тяжело удержать территорию. И когда они, например, на юге расположились, закрепились, окопались, то в принципе оказались под прицелом артиллерии и РСЗО, — все эти укрепления становятся целью для средств поражения. Сейчас они пытаются просто как можно больше взять территории. Но учитывая поступившую ВСУ от союзников технику, мы сможем все это забрать обратно.

— Возвращаясь к битве за Донбасс: до какого предела могут дойти россияне и что это будет означать для нас?

— Они будут пытаться выйти на административные границы Луганской, а затем и Донецкой областей.

— А если выйдут?

— Для нас потеря любой территории — это плохо, потому что потом ее нужно возвращать военным путем.

— 3 июня — 100 дней войны. Чего добилась за это время Украина?

— Много чего. Давайте остановимся на пяти моментах.

Во-первых, мы поняли, что можем побеждать армию России. Мы это доказали, освободив Киевскую, Черниговскую, Сумскую области, большую часть Харьковщины, некоторые районы на юге. Не разрешили им продвигаться дальше. Весь мир увидел, что украинская армия очень мощная и сильная. И весь мир уверовал в нашу победу.

Я каждый день общаюсь с аналитиками или правительственными чиновниками иностранных стран: сначала никто не верил в то, что мы победим. Стали это понимать в конце первого месяца войны. Тогда все на Западе принялись говорить: действительно, Украина побеждает. До этого мы говорили, что у России не получится захватить Украину, но часто нас не слушали. Почему? Потому что они в первую очередь считали, что Россия может установить так называемое господство в воздухе. Оно должно было полностью сбить все наши планы на передвижение крупными группировками, танковыми, артиллерийскими, ракетными подразделениями. Но подобного не случилось.

При этом активно работали малые группы, тероборона (ТРО), подразделения разные, которые с помощью индивидуальных образцов вооружения (например, Джавелинов) уничтожали ресурсы врага. Но основной удар нанесла, конечно, наша артиллерия, наши ракетчики, уничтожавшие врага целыми колоннами.

— Еще какие пункты есть?

— Первый: что мы можем побеждать. Второй: даже имея относительно ограниченные возможности в воздухе и в сфере ПВО, мы смогли не допустить господства в воздухе. Третий: наша артиллерия сумела перевернуть ситуацию — мы доказали, что имея меньше техники и боеприпасов, действуем гораздо эффективнее.

Четвертый пункт: весь мир увидел, что российская армия очень слаба как для такой численности, оснащенности и бюджета. Главное — бюджет. Фактически, по бюджетному показателю все понимали, что армия России — третья в мире. Они себя называли второй, но по факту они считались третьей после Китая и США. Когда смотрели на бюджет россиян в $60 млрд, то думали: это действительно будет суперармия. Но мы этого не увидели.

И пятый пункт, наконец: нужно сказать о море. Они очень быстро прижали нас к берегу. Вопрос разблокировки моря очень важно решить уже в ближайшее время. Я очень надеюсь, что мы получим противокорабельные ракеты и, по крайней мере, сможем избавиться от присутствия россиян в наших морских просторах.

100 дней войны: Экс-министр обороны Андрей Загороднюк считает, что война продлится до конца года / Фото: DR

— Поговорим о поставках техники. Сейчас США заявили, что передадут Украине современные дальнобойные РСЗО HIMARS. Не уделяют ли им слишком много внимания?

— Когда Украина говорила о приоритетах по вооружениям, то указывала РСЗО уже в первый месяц войны.

Получение необходимого числа западных РСЗО, применение их в комплексе с современными средствами разведки и целеуказания, а также переход на соответствующую этому высокотехнологичному вооружению тактику, позволяют нивелировать численное преимущество противника, включая огневую мощь. Это создает нужные предпосылки для перелома в войне. Американские системы существенно более эффективны и смогут нивелировать многие из возможностей и тактических ходов врага.

Россия ввозит в Украину, как правило, устаревшие РСЗО с низкой степенью автоматизации. Поэтому их подразделения часто совершают ошибки и отличаются сравнительно низкой эффективностью.

Оснащенная западными РСЗО, украинская армия получит существенные преимущества. Поставки американских комплексов также откроют двери для поставки аналогичных систем другими странами. Боеприпасы для РСЗО взаимосвязаны между странами НАТО, ведь эти системы разрабатывались консорциумом инженеров разных государств.

Каждый снаряд американских систем является высокоточным средством: можно производить меньше выстрелов, но получать больше попаданий.

От эффективности овладения новыми системами будет зависеть как количество их поступлений, так и их роль в победе над врагом.

— О 155 мм пушках: Украина получает их в количестве примерно 200 штук (с учетом САУ). Сколько нужно, чтобы закрыть потребности фронта? 400−500?

— Это звучит более или менее реально.

— Насколько возможны поставки американских танков Абрамс?

— Возможно, но в ближайшей перспективе я бы этого не ожидал. Я бы ожидал [советских] Т-80, Т-72, а также самоходных артиллерийских установок, гаубиц типа Палладина. Это более реалистично.

— А что нужно ВСУ? Много говорят об этих БТР, например, из Германии, которые нам не предоставляют?

— Германия играет очень странную роль. Они для прессы объясняют, что вроде бы поддерживают Украину военной техникой, но делают по факту мало. Германия — это отдельная проблема, к сожалению. Ее нужно решать, но больше политико-дипломатическим путем.

— Что нам еще нужно?

— РСЗО, артиллерия. Противокорабельные ракеты. Также системы ПВО, радары контрбатарейной борьбы. Ударные беспилотники. И средства электронной борьбы. Бронетехника дополнительная, какая только можно. Боеприпасы ко всем средствам поражения. И все же самолеты тактической авиации.

— Что можно спрогнозировать на лето? Тогда произойдет условный перелом в войне?

— Это вопрос, который решается, в том числе, путем организации помощи западными странами. Так или иначе нам нужно будет возвращать территории. Но, конечно, важно, чтобы все произошло в относительно короткий период. Вариант затяжной войны нам не подходят.

Война, которая затягивается на год или больше, — это очень негативный сценарий. Потому что фактор усталости будет главным. И в военной плоскости, и в политической, в экономической, в социальной, в медийной и т. д.

Россия наступает в одном только направлении и может, конечно, добиться успеха. Но дальше им будет очень проблематично защищать эти территории.

Остановка и переход к позиционной обороне для россиян будет тяжелым. В Украине много специальных подразделений, а также малых групп основных подразделений ВСУ и территориальной обороны.

Эти подразделения будут уничтожать россиян на позициях, ночью, артиллерией, Джавелинами и их аналогами, которых еще тысячи осталось.

Нельзя сводить весь прогресс войны только к наступательным действиям в отдельном направлении. Нужно смотреть на ситуацию в целом. А в целом мы видим, что война, которую ведут россияне, не достигает поставленных целей. У них была одна цель — фактически уничтожить Украину. Это не удалось. И это главный итог 100 дней.

— Война продлится до конца года?

— До конца этого года, если мы перейдем в массированное контрнаступление, то, фактически, затяжной войны не будет. Мы выиграем, когда поймаем этот момент и не дадим врагу возможности прийти в себя, восстановиться.

— Зеленский сказал, что у нас около 700 тыс. военных. Это много? Достаточно для большого наступления?

— Это очень много.

— Это с резервами, еще не введенными в бой?

— Это еще не все резервы.

— Есть возможность накопить еще?

— Ну, до миллиона мы можем довести. Вопрос, правда, не только в количестве, но и в оснащении, подготовке, содержании, организации. Прошли уже времена, когда мощь армий определялась числом личного состава. Провальная кампания россиян в Украине это, кстати, тоже доказывает. Но, отвечая на ваш вопрос: мы можем. Россияне же эффективно не наберут миллионной армии. Точнее, они формально могут ее собрать, но это будут срочники, какие-то резервисты, отслужившие в давние времена, и так далее — не мотивированные, без нормального оснащения, без должного командования, логистики и т. д.

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