Бои в Киеве и вторжение Беларуси: какие наибольшие риски угрожают северу Украины — оценка сценариев от генерала Кривоноса 13 июля, 08:20 Сергей Кривонос призывает быть готовыми ко всем сценариям (Фото:Kryvonos Serhii via Facebook)

В ближайшее время в войне против России будут продолжаться бои местного значения, а наращивание более активных фаз войны произойдет в июле, если россияне и белорусы решатся наступать с территории Беларуси, или в августе, если такой атаки не будет.

Такой прогноз в интервью украинской журналистке Елене Трибушной дал генерал Сергей Кривонос, бывший замсекретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах.

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Он считает, что угроза новой вспышки войны на границе с Беларусью почти неотвратима, но ее развитие будет зависеть от успеха реакции ВСУ на такую атаку.

Отвечая на вопрос о том, какие именно северные области на границе с Беларусью находятся в зоне максимального риска, Кривонос отметил: «Это вопрос такой творческий. Разведчик всегда отвечает: вероятным характером действий противника может быть… Так вот и я говорю — может быть, а может и не быть. В первую очередь, это направление Ковеля, потому что одна из мощных бригад может нападать с Бреста на Ковельском направлении, другие подразделения — на территорию Ровенской, Житомирской и Киевской областей, плюс Черниговская, где может возобновиться наступление на Чернигов и бои в районе города».

Комментируя угрозу нового наступления на Киев из-за возможного вторжения Беларуси, Кривонос добавил, что еще за год до начала большой российской агрессии он предупреждал о возможности россиян «за четыре часа дойти до Киева».

«И я совершенно не исключаю это и понимаю, если наша оборона где-то будет слабой, то они снова могут где-то прорваться и дойти достаточно быстро до столицы. Поэтому нужно быть готовым не только к боям на подступах Киева, но и к самым боям в Киеве», - озвучил гипотетические риски генерал.

Целью открытия нового фронта на белорусской границе Кривонос назвал стремление РФ «отвлечь наши силы и средства, чтобы нарастить свои возможности на территории Донбасса».

«Плюс они успешно «овладевают» нашими экономическими возможностями, вывозят зерно, демонтируют определенные предприятия или на оккупированных территориях запускают те же предприятия, но уже в собственную пользу. Даже в Мариуполе они уже начали восстановительные работы и хотят запустить определенные металлургические предприятия, чтобы зарабатывать деньги уже в бюджет РФ. Поэтому нужно ясно понимать, что они изменили свои подходы и задачи — не только уничтожить Украину как независимое государство, но и заработать на этой войне», — добавил Сергей Кривонос.

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