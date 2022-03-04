«Приедут еще больше». Миллион украинцев пересекли границы Евросоюза — Боррель

4 марта, 17:50
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Беженцы, спасающиеся от российского вторжения, ждут поезда в Польшу во Львове (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Беженцы, спасающиеся от российского вторжения, ждут поезда в Польшу во Львове (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Миллион украинцев пересек границы стран Европейского Союза с начала войны России против Украины. Эта цифра будет расти.

Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Уже 1 млн людей пересек наши границы, и, к сожалению, приедут еще больше», — сказал он.

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Он также сообщил о помощи, которую ЕС предоставляет Украине.

«Мы предоставляем Украине оружие, чтобы они могли защищать свою землю, свою нацию. Мы предоставляем помощь беженцам … Мы вводим санкции, которые действительно окажут воздействие на российскую экономику, стоимость ее валюты. Они будут иметь огромные последствия, как мы сказали ранее», — сказал Боррель.

https://twitter.com/eu_eeas/status/1499757678381387780
Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Беженцы Жозеп Боррель

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