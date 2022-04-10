Внутренних беженцев в Украине уже более 7 млн, 40% из них на западе Украины — оценка ООН 10 апреля, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Украинка с ребенком в эвакуационном поезде на вокзале польского Перемышля (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

В результате масштабной войны, развязанной Россией в Украине, уже более 7,1 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами — то есть были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие города и регионы государства.

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Такую оценку дало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которое ранее оценивало этот показатель в 6,5−6,7 млн. Последние подсчеты — это оценка по состоянию на 6 апреля.



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А количество выехавших из Украины с начала войны достигло 4,5 млн человек.

«Более четверти населения Украины были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день свыше 4,3 миллиона беженцев покинули Украину, что делает этот кризис с беженцами самым быстро растущим со времен Второй мировой войны», — говорится в отчете на сайте Управления. Согласно карте ООН, на западе Украины около 2,9 млн внутренне перемещенных лиц, в центральных областях на правом берегу Днепра — 1,4 млн, к северо-востоку от Киева — 1,3 млн, южнее Киева и к северу от Одессы и Николаева — по 357 тыс., на левом берегу Днепра в Запорожской и Херсонской областях — 857 тыс.

Согласно данным Минсоцполитики на 9 апреля, в Украине официально было зарегистрировано около 900 тыс. внутренне перемещенных лиц (люди, которые не только временно сменили место жительства, но и оформили соответствующие документы).

Поток на выезд постепенно замедляется: если за первые 19 дней войны из Украины выехало 3 млн человек, то на увеличение этого количества еще на полмиллиона понадобилось сначала шесть дней, затем — девять, а на последние полмиллиона — уже одиннадцать дней.

УВКБ ООН уточняет, что в Польшу выехало 2,59 млн, Румынию и Молдову — 755,3 тыс., Венгрию — 419,1 тыс., Россию — 404,4 тыс., Словакию — 314,5 тыс., Беларусь — 19,1 тыс.

В то же время, эти данные не учитывают обратный поток на въезд. Согласно данным, в частности, пограничного ведомства Польши на утро 8 апреля, всего с начала войны украинско-польскую границу пересекли 2,573 млн человек, тогда как в обратном направлении — 516 тыс., или около 20% выехавших. Это позволяет грубо оценить количество беженцев из Украины в 3,6 млн, тогда как ООН прогнозирует его на уровне 4 млн.

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