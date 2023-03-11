Резников рассказал, сколько крылатых ракет РФ выпустила по Украине

11 марта, 18:20
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Алексей Резников (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters)

Алексей Резников (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters)

По данным министра обороны Алексея Резникова, с начала полномасштабного вторжения в ходе 15 массированных атак враг выпустил по Украине 821 ракету. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах.

Об этом он написал в своем Telegram.

«По состоянию на 10 марта, 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты. Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней», - сказал Резников.

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Норвегия планирует передать Украине пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты к системам зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В Воздушных силах Украины заявляли, что готовы в кратчайшие сроки направить военнослужащих на обучение в Норвегию для овладения системами противовоздушной обороны NASAMS.

Первые ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% вражеских крылатых ракет.

https://www.youtube.com/embed/0DDAwj_8rCs
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны Украины Ракеты Норвегия Алексей Резников Война России против Украины

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