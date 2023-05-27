Смертельное ДТП в Киеве. Судью Тандыра, который сбил нацгвардейца, отправили под стражу 27 мая, 22:51 Суд избрал для судьи Алексея Тандыра меру пресечения (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

В субботу, 27 мая, судье Алексею Тандыру по делу о смертельном ДТП в Киеве, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии, суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 июля 2023 года.

Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что суд поддержал предложение прокуратуры и избрал Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.

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Ранее в Киевской городской прокуратуре сообщили, что у судьи принудительно взяли биологические образцы.

По данным СМИ, в ночь в пятницу, 26 мая, председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве. Судью задержали.

Вечером в пятницу ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего).