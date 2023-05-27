Смертельное ДТП в Киеве. Судью Тандыра, который сбил нацгвардейца, отправили под стражу
Суд избрал для судьи Алексея Тандыра меру пресечения (Фото:t.me/kyiv_pro_office)
Об этом сообщает Суспільне.
Отмечается, что суд поддержал предложение прокуратуры и избрал Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.
Ранее в Киевской городской прокуратуре сообщили, что у судьи принудительно взяли биологические образцы.
По данным СМИ, в ночь в пятницу, 26 мая, председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве. Судью задержали.
Вечером в пятницу ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего).