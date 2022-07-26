Авиашоу

27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме праздновали 60-летие создания 14-го авиационного корпуса Военно-Воздушных сил Украины. Зоной ответственности этого тактического соединения были именно западные области Украины.



День пришелся на субботу, поэтому долгожданное авиашоу собрало около 10 тыс. зрителей из Львова и многих других районов. В программе было как наземное экспонирование самолетов украинских ВВС, так и зрелищные фигуры высшего пилотажа.

Самолет и его экипаж

Для выполнения демонстрационного полета в небо поднялся Су-27УБ — тяжелый высоко маневровый истребитель советского образца двухместной модификации. После распада СССР, который имел более 500 машин этого типа, Украина получила 67 таких самолетов.



Пилотами Су-27УБ с бортовым номером 42 в тот день были полковники Владимир Топонарь (первый пилот, член пилотажной группы Украинские соколы) и Юрий Егоров (второй пилот). Впоследствии расследование установило, что хотя оба они были действительно опытными асами, но накануне шоу осуществили только один тренировочный полет — 24 июля на аэродроме в Озерном (Житомирская обл.), а не над Скниловским аэродромом. Топонарь просил разрешения на дополнительные тренировочные полеты, но ему отказали.



На авиашоу во Львове самолет также вылетел из Озерного.

катастрофа

Момент взрыва СУ-27УБ

Фото: REUTERS/Stringer

Около 12:50 на авиашоу в Скнилове истребитель Су-27УБ,которым управляли Топонарь и Егоров, должен был выполнить фигуру “ косая петля ”, во время пролета над полосой — “ бочка ”, затем — «косая петля с поворотом». Одну из них пилоты выполнили на критически малой высоте. Самолет, пытаясь вернуться в горизонтальный полет и избежать столкновения с землей,задел дерево, затем крылом — бетонное покрытие рулевой дорожки, далее, поворачиваясь, задел еще несколько самолетов на земле (Су-17М4Р и Ил-76ТД),загорелся и взорвался. Падая, истребитель сметал на своем пути десятки зрителей, находившихся на аэродроме.

Пилоты выжили: они катапультировались после контакта с землей. Впоследствии оба восстанавливали здоровье после травм позвоночника, проведя около двух месяцев в военном госпитале сразу после крушения. Топонарь получил ушиб поясничного отдела позвоночника, Егоров – компрессионный перелом нескольких позвонков. Кроме того, второй пилот Юрий Егоров позже проходил стационарное лечение в неврологическом отделении военного госпиталя в Виннице.



В результате катастрофы погибли 77 зрителей авиашоу, в том числе 28 детей. Пострадавшими признали 543человека, из них 150 раненых с тяжелыми травмами более года проходили длительную реабилитацию. На место трагедии присутствовали фоторепортеры, авиашоу снимали десятки камер, так что страшные кадры со Скниловского аэродрома вскоре облетели весь мир.