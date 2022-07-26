20 лет назад, 27 июля 2002-го, авиационное шоу наСкниловском аэродроме (ныне Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого) превратилось в одну из самых больших трагедий в истории независимой Украины.
Около 10 тысяч зрителей, среди которых немало семей с детьми, пришли на аэродром, чтобы увидеть образцы авиационной техники и фигуры высшего пилотажа в исполнении украинских пилотов. Многие из них должен были продемонстрировать истребитель Су-27УБ, однако его экипажу не удалось сделать это безопасно: самолет задел крылом землю и врезался в толпу посетителей. 77 человек, в том числе 28 детей, погибли, более 500человек были признаны пострадавшими. Скниловская трагедия стала крупнейшей в истории авиационных шоу, превзойдя трагедию на авиабазе Рамштайн в Германии, где в 1988 году после столкновения итальянских самолетов погибли 70 человек. 

НВ напоминает об обстоятельствах и последствиях катастрофы во Львове.

Авиашоу

27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме праздновали 60-летие создания 14-го авиационного корпуса Военно-Воздушных сил Украины. Зоной ответственности этого тактического соединения были именно западные области Украины. 

День пришелся на субботу, поэтому долгожданное авиашоу собрало около 10 тыс. зрителей из Львова и многих других районов. В программе было как наземное экспонирование самолетов украинских ВВС, так и зрелищные фигуры высшего пилотажа.

Самолет и его экипаж

Для выполнения демонстрационного полета в небо поднялся Су-27УБ — тяжелый высоко маневровый истребитель советского образца двухместной модификации. После распада СССР, который имел более 500 машин этого типа, Украина получила 67 таких самолетов. 

Пилотами Су-27УБ с бортовым номером 42 в тот день были полковники Владимир Топонарь (первый пилот, член пилотажной группы Украинские соколы) и Юрий Егоров (второй пилот). Впоследствии расследование установило, что хотя оба они были действительно опытными асами, но накануне шоу осуществили только один тренировочный полет — 24 июля на аэродроме в Озерном (Житомирская обл.), а не над Скниловским аэродромом. Топонарь просил разрешения на дополнительные тренировочные полеты, но ему отказали. 

На авиашоу во Львове самолет также вылетел из Озерного.

катастрофа

Момент взрыва СУ-27УБ
Фото: REUTERS/Stringer
Около 12:50 на авиашоу в Скнилове истребитель Су-27УБ,которым управляли Топонарь и Егоров, должен был выполнить фигуру “косая петля”, во время пролета над полосой — “бочка”, затем — «косая петля с поворотом». Одну из них пилоты выполнили на критически малой высоте. Самолет, пытаясь вернуться в горизонтальный полет и избежать столкновения с землей,задел дерево, затем крылом — бетонное покрытие рулевой дорожки, далее, поворачиваясь, задел еще несколько самолетов на земле (Су-17М4Р и Ил-76ТД),загорелся и взорвался. Падая, истребитель сметал на своем пути десятки зрителей, находившихся на аэродроме.
Пилоты выжили: они катапультировались после контакта с землей. Впоследствии оба восстанавливали здоровье после травм позвоночника, проведя около двух месяцев в военном госпитале сразу после крушения. Топонарь получил ушиб поясничного отдела позвоночника, Егоров – компрессионный перелом нескольких позвонков. Кроме того, второй пилот Юрий Егоров позже проходил стационарное лечение в неврологическом отделении военного госпиталя в Виннице.

В результате катастрофы погибли 77 зрителей авиашоу, в том числе 28 детей. Пострадавшими признали 543человека, из них 150 раненых с тяжелыми травмами более года проходили длительную реабилитацию. На место трагедии присутствовали фоторепортеры, авиашоу снимали десятки камер, так что страшные кадры со Скниловского аэродрома вскоре облетели весь мир.

Расследование и наказание

В сентябре 2002 года была озвучена первая официальнаяверсия трагедии: отклонение от полетного задания и ошибка в пилотированииСу-27. Следствие также изучало просчеты в организации авиашоу и подготовки кнему, проблемы недостаточного финансирования Военно-Воздушныхсил и подготовки пилотов в целом. Было установлено, что зрителей на Скниловскомаэродроме разместили не по предварительно согласованной схеме; что первый пилотТопонарь выполнял «косую петлю с поворотом налево», хотя до этого (крометренировочного полета перед шоу) обычно выполнял этот элемент с поворотомнаправо. Были также данные о том, что Топонарь налетал на Су-27 в 2000 году всего 4часа 30 мин, в 2001 году — 0 час. 30 мин, в 2002 году — 9 час. 30 мин.

Всего в деле первоначально фигурировало 12 обвиняемых, четырех генералов суд впоследствии оправдал:

Главнокомандующего Военно-Воздушнымисилами Украины, генерал-полковника авиации Виктора Стрельникова
Командующего 14-го авиационного корпусагенерал-лейтенанта Сергея Онищенко 
Заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке,генерал-лейтенанта Александра Волошенко
• Заместителя начальника по боевой подготовке,генерал-майора Владимира Алексеева

Среди восьми человек, которых в 2005 году призналивиновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета,были:

Полковник Владимир Топонарь, первый пилот — 14 лет тюрьмы (вышел на свободу через 11 лет, в 2013-м);
• Полковник Юрий Егоров, второй пилот — 8 лет заключения(вышел через 2,5 года)
Генерал-майор Анатолий Третьяков, командующий 14-мавиационным корпусом — 6 лет заключения (вышел на свободу через 5 лет после катастрофы) 
Подполковник Юрий Яцюк, помощник руководителя полетов — 5лет (отсидел почти 3 года)
• Анатолий Лукиных, начальник службы безопасности полетов14-го авиакорпуса — 4 года условно 

Оба пилота отказались признать себя виновными, указывая на плохую организацию шоу и невозможность подготовиться к нему на достаточном уровне.
Памятники жертвам Скниловской трагедии
Фото: Helena Tereshuk/RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

Последствия катастрофы

После Скниловской трагедии расформировали пилотажную группу Украинские соколы, которая была создана в 1995 году и обычно выполняла высший пилотаж на самолетах МиГ-29. Позже, уже при президентстве Виктора Ющенко, были попытки восстановить группу, однако фактически ее так и не сформировали снова полноценно.

Проведение авиашоу в Украинес тех пор запретили.

Также трагедия стала поводомдля ряда увольнений в армии. Министр обороны страны Владимир Шкидченко подалрапорт об отставке в день трагедии, но президент Леонид Кучма его не принял.Зато с должностей были уволены главнокомандующие ВВС Украины, генерал-полковникВиктор Стрельников и командующий 14-гоавиационного корпуса Сергей Онищенко.

У 2016 году Европейский суд по правамчеловека (ЕСПЧ) принял решение по жалобам родственников погибших. По нескольким семьям суд решил, что жалоба на государство с их стороны не была обоснованной, поскольку Украина не скрывала этот инцидент и провела полное расследование катастрофы: «Суд решил, что расследование инцидента было достаточно независимым, адекватным и быстрым, а заявители имели достаточный доступ к процессу». В то же время по одной из жалоб ЕСПЧ нашел нарушение права родственников на справедливое возмещение, поскольку одна из семей долго не могла добиться выплаты компенсации от государства, несмотря на решение украинских судов в их пользу. ЕСПЧ постановил, что Украина должна компенсировать им 3600 евро и 360 евро на юридические расходы.

Истории потерпевших и свидетелей трагедии

Из архивных рассказов для сайта НВ и проекта Настоящее время
Павел Мазуренко, потерял близкого друга и был ранен во время трагедии

На авиационный праздник19-летний Павел Мазуренко пошел вдвоем с другом детства Сергеем, которому в то время не было и 17 лет. «Только что школу окончил и поступил в вуз. Он очень любил самолеты, увлекался авиамоделями, и я не мог не пойти с ним. Мы спешили туда, догоняли троллейбус, чтобы успеть. Не раз думал и думаю: если бы мы тогда все-таки не успели», — рассказывал впоследствии Мазуренко. 

Ребята стояли именно под тем тополем, в который врезался самолет. «Он летел очень низко, и я тогда еще подумал: как он сможет выкрутить все эти фигуры пилотажа на такой высоте. Все произошло мгновенно, он летел и вдруг упал. Единственное, что я сказал товарищу, что самолет очень низко, падает. И все. Это были наши последние с ним слова. После чего я упал в обморок. Пришел в себя — вижу и чувствую, что меня несут военные. Боли не было — был шок. И болевой, и общий. Сознание не принимало случившегося. Помню, как нас грузили в УАЗ. Уже там я понял, что беда очень большая. Там был мужчина без ног. Он был еще в сознании, но мы не доехали до больницы. Он не доехал. У меня были ожоги всего тела, травма головы. Хотя когда нас привезли в приемный пункт скорой, я долго сидел и ждал — были люди с гораздо более тяжелыми травмами», — рассказывал свидетель трагедии. 

По словам Сергея Мазуренко, жизнь ему и десяткам других людей спас хирург ожогового отделения 8-й городской больницы Тарас Думанский: «Это хирург и человек с большой буквы, он вытащил тогда многих: ожоговое было переполнено, никто не знал, что делать с таким количеством пострадавших. И Думанский там тогда фактически жил, выхаживая больных. О гибели товарища мне сказали уже после похорон. Ему осколком снесло голову, смерть была мгновенной. Не могу забыть все это по сей день: и Сергея, и тот день. И думаю — почему мы не опоздали тогда…»
Илья Левитан, свидетель трагедии

Авиашоу в Скнилове Илья Левитан посещал с трехлетней дочерью. «Я понял, что что-то пошло не так, когда один из самолетов как-то очень низко пролетел, прямо над головами, — вспоминал Левитан. — Моя дочь, сидя у меня на плечах, обмочилась прямо мне на спину». Тем временем самолет врезался в толпу посетителей, на поле началась паника. Люди бежали к выходам, стоял крик раненых, визг, детский плач. «Мне врезалась в память картина, которая, наверное, до смерти будет стоять перед глазами: женщина в светлом кремовом платье, на котором разбрызганы мозги. Я работал в милиции, поверьте, я видел, знаю, что это такое. Я понял, что нужно срочно бежать домой, оставлять дочь соседям и искать своих, помогать, спасать», — рассказывает свидетель трагедии. 

В тот день на аэродроме погиб родственник жены Ильи Левитана. «В каждом доме, в каждом подъезде были погибшие, а в некоторых семьях по двое или трое», — вспоминает он. 
Иван Куц, потерявший дочь и сына, возглавил общественную организацию Скниловская трагедия

27 июля 2002 года Иван Куц был на авиашоу с двумя своими детьми: 20-летним студентом Андреем и 13-летнейшкольницей Зоряной. Оба погибли. 

«Мы с женой вложили в них всю свою любовь и надежду, в тот день я погиб в своих детях. Я тоже был на аэродроме. У меня тогда случился гипертонический криз, и еще потом куча болезней пришла. Но никакие комиссии не связывают это все с событиями в Скнилове», — рассказывал впоследствии Куц.

По его словам, в уголовном деле впоследствии была формулировка «биологическая масса». «Это то, что осталось от наших детей, от родных. Это были не люди, это было кровавое месиво, — вспоминает Иван Куц. — Я видел мать, держащую на руках девятимесячного ребенка. Так вот, голова ребенка откатилась в сторону, как капуста, а глаза были открыты». «Позже следователи спрашивали тех, кто не нашел фамилий родных в списках: "А как вы докажете, что ваш сын или муж был именно там?" Анализ на ДНК тогда был очень дорогим, такого тогда фактически и не делали — не хотели, не имели такой возможности [...] Но мы еще есть. Хотя бы для того, чтобы напоминать о случившемся тогда — трагедия, которая стала уроком для всего мира, потому что после этого изменили правила проведения авиашоу во всем мире. А мы заплатили такую дорогую цену за это», — подчеркивал отец, потерявший двоих детей.
Нина Михно, потеряла сына и невестку

Сын Нины Михно был офицером, имел звание майора и, по ее словам, «как военный должен был идти на то событие, хотя и не хотел». 

«Ему было34 года, а его жене Татьяне — 27. Ушли всей семьей, с дочерью, пять лет ребенку было, Насте. Они оба погибли. Настя спаслась чудом, потому что отбежала на несколько метров к другим детям. Так и осталась со мной, мне оформили только опекунство. […] Мы ее и воспитали, очень тяжело было. Она не знала слов "мама" и "папа". Круглая сирота. И я тоже сирота, потому что потеряла кормильца — очень хороший у меня сын был. А теперь — кому я нужна, кто поможет? Вот я покину этот мир, так она останется совсем одна. […] А мы? Ну что мы… Вот я смотрю на людей — живут, ходят, радуются. А мне кажется, что я на человека и не похожа давно. Мне ничего не нужно на самом деле, ничего не интересует и не радует по-настоящему. Убиты горем, одним словом. Вот только за внучку сердце болит, и все».
Евгений Кравс, автор самых известных фото со Скниловскогоаэродрома

20 лет назад Евгений Кравс работал фотокорреспондентом во львовском издании Экспресс. На авиашоу он отправился с 13-летним сыном — съемка была редакционным заданием. К счастью, оба уцелели, к тому же Кравсу удалось сделать исторические фото, несмотря на попытки правоохранителей изъять пленки.

«[В начале шоу] я отснял почти всю пленку на 24 кадра, осталось два чистых. Сын насмотрелся на самолеты, можно было ехать в редакцию, когда вдруг я услышал звук взрыва и крики. Мы были уже возле моего горбатого запорожца, я посадил туда сына, а сам побежал к эпицентру событий, инстинкт фотокора превысил инстинкт самосохранения», — рассказывает Евгений Кравс. Посреди аэродрома уже стоял кордон с военными и милицией, за него пытались никого не пускать, но фотограф прорвался. «Единственная мысль в моей голове было тогда: у меня же всего два кадра!» — вспоминает фотограф. За огромные тогда деньги ему удалось прямо на месте купить у кого-то две пленки по 36 кадров.

«Сначала снимал все подряд, что видел, потом стал выбирать говорящие кадры. Пытался передать через объектив чувства людей: боль, отчаяние, ужас», — рассказал Кравс.

Едва ему удалось снять первую из двух новых пленок, как он заметил, что люди в гражданской одежде периодически подходят к зрителям с профессиональными фотокамерами. Он не стал исключением. Двое мужчин, не представившись, потащили его к машине и оставили с молодым милиционером. Отпустить обещали в обмен на засвеченную пленку.

«Как же я радовался, что у меня их две, — вспоминает Евгений. — Когда милиционер отвлекся, я поменял в камере пленки — снятую надежно спрятал, а пустую вставил. Когда те двое вернулись, я сыграл спектакль: вынул пленку из камеры, растоптал ногами, мол, ни мне, ни вам. Тогда меня отпустили, и то, думаю, так легко отделался только потому, что долго описывал им мои регалии — член Союза журналистов и Союза фотохудожников».

Самое известное фото Евгения Кравса — портрет трехлетнего Остапа Хмиля, облетевший тогда мировые СМИ.
Остап Хмиль, потерявший в трагедии мать и бабушку

Авиашоу на Скниловском аэродроме трехлетний Остап Хмель посещал со своим десятилетним братом Олегом, их мамой и бабушкой. Обе женщины погибли. Ребята получили незначительные травмы: младшего прикрыла своим телом мать, старшего отбросило взрывной волной.

В памяти Остапа, ставшего для мира лицом трагедии в Скнилове, остались лишь отдельные фрагменты: полоса, где стояли самолеты, крики, милиция, скорые. То, что мамы больше нет, он понял не сразу. Все это Остап узнавал позже, от папы и бабушки по отцовской линии. Не любит Остап и свое известное фото. «Я не смотрю на это фото и не люблю вспоминать тот день. Не хочу давать интервью, — рассказывал Остап Настоящему времени в 2019 году, — о нас уже столько всего написано».
Борислав Леськив, в то время редактор и журналист одногоиз львовских изданий

Первые видео из Скнилова Леськив, который в тот день был на редакторской смене, описал, как «фильм, который не хотелось смотреть, а он все равно шел и не останавливался».

«Время во Львове будто остановилось, притормозилось все и вся. На третий день появились первые списки погибших и пострадавших. На разных сайтах были разные имена, а официальные данные каждый раз уточняли и не могли дать всех фамилий. Нам в редакцию постоянно звонили, и я разговаривал с людьми, которые искали своих родных. И тогда я понял, что значит "останавливается мир" — всякий раз, когда ни в списке погибших, ни среди раненых разыскиваемого не было. Мир не мой, а этого звонившего. Но останавливается так резко, что и ты чувствуешь это», — рассказывал журналист.

По его словам, тогда возле львовского морга происходило что-то невероятное. «У небольшого помещения — толпа: обессиленные горем люди ждали тела родственников. […]Люди кричали, плакали и стояли дальше. В морг приехал КамАЗ — привезли неидентифицированные останки. Люди в белых халатах носили носилками что-то окровавленное. Журналисты рыдали вместе с теми, кто ждал у морга. Я тогда, да и сейчас, думаю, что наша слабость состоит в том, что большая беда становится общей лишь на короткое время. А потом каждый переживает свою боль и трагедию один на один, самостоятельно — долго, всю жизнь. Возможно, те события были первым звонком для нас — и по поводу того, что делалось в армии, и по общественной системе в целом, которая была и есть остаток совка. И по этому совместному переживанию боли и жертвы».

судьба пилотов самолета

Полковник Владимир Топонарь

Первый пилот Су-27УБ, родом из Крыма. До катастрофы был одним из восьми асов пилотажной группы Украинские соколы. Группа была создана в 1995 году под руководством опытного лётчика-испытателя Виктора Россошанского и обычно демонстрировала фигуры высшего пилотажа на истребителях МиГ-29. После Скниловской трагедии группу расформировали. Топонарь был признан главным виновником катастрофы и получил 14 лет заключения (по статье 416 Уголовного кодекса о «нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшем катастрофу или другие тяжкие последствия»). Он вышел на свободу, отбыв 11 лет вусловной изоляции: восемь из них Топонарь провел в исправительной колонии №115в селе Зикрачи (Кагарлыкский район Киевской области), где не было строгогорежима, оставшийся срок — на исправительных работах, о чем сам рассказывал в2013 году в интервью Фактам.

Бывший пилот также должен было платить денежную компенсацию за катастрофу: первоначально она составляла около7 млн грн, однако в 2006 году Верховный Суд уменьшил эту сумму до 150 тыс. грн. Виновником трагедии Топонарь себя не признал, указывая на просчеты в подготовке авиашоу, невозможность тренироваться в достаточном объеме и неисправность самолета, двигатели которого, по его словам, потеряли тягу во время выполнения одной из фигур в Скнилове. «Самую большую вину вижу в том, что не отказался от рокового полета. Сработали 26 лет военной дисциплины: приказ дан — нужно выполнять», - заявлял он в 2003 году львовским журналистам.
Выйдя из заключения, бывший пилот остался жить в Киевскойобласти. «Топонарь сейчас живет, как Робинзон Крузо, в заброшенном поселенииКиевской области, в Кагарлыкском районе. Он даже женился во второйраз, взял себе какой-то забитый домик», — рассказывал о нем адвокат осужденных Виталий Домашовец специально для проекта НВ Вспомнить все к 25-летию независимости Украины. Репортаж о том, как уединенно живет и строит собственный дом бывший украинский пилот, в 2016 году показали репортеры ТСН.

Тогда же они рассказали, что сын Топонаря Иван на тот момент служил в АТО и был пилотом вертолета.

В родной Крым после освобождения Топонарь не возвращался.

Полковник Юрій Єгоров

Второй пилот Су-27УБ. Именно он активировал механизм катапультирования обоих пилотов, когда самолет уже врезался в землю, что спасло жизнь обоим пилотам. После Скниловской трагедии Егоров получил 8 лет заключения, из которых отбыл два с половиной года и вышел на свободу.

«Мы несколько месяцев сидели в одной камере, морально поддерживали друг друга. Но на суде Егоров молчал, а я пытался бороться, доказывал свою невиновность», — рассказывал о нем первый пилот Владимир Топонарь в интервью Фактам. «После приговора попали в одну колонию. И тут к нему начали наведываться разные генералы — он был главой классификационной комиссии летного состава, главным летчиком-инспектором Министерства обороны. Он даже написал мне несколько жалоб. В результате его освободили через два с половиной года», — утверждал Топонарь. Как и другим фигурантам дела, в 2006 году Верховный Суд снизил размер денежного взыскания для Юрия Егорова с сотен тысяч до 50 тыс. грн.

О его дальнейшей судьбе известно немногое. Первые годы после крушения он категорически отказывался общаться с прессой. Вскоре после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс в 2014 году бывший пилот уехал из Украины. «Егоров — россиянин по национальности, как только начались события на Востоке страны, сразу же уехал из Винницы, где находился в то время, в Россию», — рассказывал о нем в 2016 году адвокат осужденных Виталий Домашовец.

Читайте также

MH17: Полная картина преступления, которое Россия до сих пор не признает

17 июля 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс, над оккупированной частью Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777
Читать статью

36-я годовщина аварии на ЧАЭС: как из-за действий оккупационных войск РФ чуть не повторилась трагедия мирового масштаба

26 апреля 2022 года — 36-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Читать статью
© ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИА-ДК». Все права защищены.
E-mail редакции: news@nv.ua, отдел рекламы: sales@nv.ua