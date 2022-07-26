Павел Мазуренко, потерял близкого друга и был ранен во время трагедии
На авиационный праздник19-летний Павел Мазуренко пошел вдвоем с другом детства Сергеем, которому в то время не было и 17 лет. «Только что школу окончил и поступил в вуз. Он очень любил самолеты, увлекался авиамоделями, и я не мог не пойти с ним. Мы спешили туда, догоняли троллейбус, чтобы успеть. Не раз думал и думаю: если бы мы тогда все-таки не успели», — рассказывал впоследствии Мазуренко.
Ребята стояли именно под тем тополем, в который врезался самолет. «Он летел очень низко, и я тогда еще подумал: как он сможет выкрутить все эти фигуры пилотажа на такой высоте. Все произошло мгновенно, он летел и вдруг упал. Единственное, что я сказал товарищу, что самолет очень низко, падает. И все. Это были наши последние с ним слова. После чего я упал в обморок. Пришел в себя — вижу и чувствую, что меня несут военные. Боли не было — был шок. И болевой, и общий. Сознание не принимало случившегося. Помню, как нас грузили в УАЗ. Уже там я понял, что беда очень большая. Там был мужчина без ног. Он был еще в сознании, но мы не доехали до больницы. Он не доехал. У меня были ожоги всего тела, травма головы. Хотя когда нас привезли в приемный пункт скорой, я долго сидел и ждал — были люди с гораздо более тяжелыми травмами», — рассказывал свидетель трагедии.
По словам Сергея Мазуренко, жизнь ему и десяткам других людей спас хирург ожогового отделения 8-й городской больницы Тарас Думанский: «Это хирург и человек с большой буквы, он вытащил тогда многих: ожоговое было переполнено, никто не знал, что делать с таким количеством пострадавших. И Думанский там тогда фактически жил, выхаживая больных. О гибели товарища мне сказали уже после похорон. Ему осколком снесло голову, смерть была мгновенной. Не могу забыть все это по сей день: и Сергея, и тот день. И думаю — почему мы не опоздали тогда…»
Илья Левитан, свидетель трагедии
Авиашоу в Скнилове Илья Левитан посещал с трехлетней дочерью. «Я понял, что что-то пошло не так, когда один из самолетов как-то очень низко пролетел, прямо над головами, — вспоминал Левитан. — Моя дочь, сидя у меня на плечах, обмочилась прямо мне на спину». Тем временем самолет врезался в толпу посетителей, на поле началась паника. Люди бежали к выходам, стоял крик раненых, визг, детский плач. «Мне врезалась в память картина, которая, наверное, до смерти будет стоять перед глазами: женщина в светлом кремовом платье, на котором разбрызганы мозги. Я работал в милиции, поверьте, я видел, знаю, что это такое. Я понял, что нужно срочно бежать домой, оставлять дочь соседям и искать своих, помогать, спасать», — рассказывает свидетель трагедии.
В тот день на аэродроме погиб родственник жены Ильи Левитана. «В каждом доме, в каждом подъезде были погибшие, а в некоторых семьях по двое или трое», — вспоминает он.
Иван Куц, потерявший дочь и сына, возглавил общественную организацию Скниловская трагедия
27 июля 2002 года Иван Куц был на авиашоу с двумя своими детьми: 20-летним студентом Андреем и 13-летнейшкольницей Зоряной. Оба погибли.
«Мы с женой вложили в них всю свою любовь и надежду, в тот день я погиб в своих детях. Я тоже был на аэродроме. У меня тогда случился гипертонический криз, и еще потом куча болезней пришла. Но никакие комиссии не связывают это все с событиями в Скнилове», — рассказывал впоследствии Куц.
По его словам, в уголовном деле впоследствии была формулировка «биологическая масса». «Это то, что осталось от наших детей, от родных. Это были не люди, это было кровавое месиво, — вспоминает Иван Куц. — Я видел мать, держащую на руках девятимесячного ребенка. Так вот, голова ребенка откатилась в сторону, как капуста, а глаза были открыты». «Позже следователи спрашивали тех, кто не нашел фамилий родных в списках: "А как вы докажете, что ваш сын или муж был именно там?" Анализ на ДНК тогда был очень дорогим, такого тогда фактически и не делали — не хотели, не имели такой возможности [...] Но мы еще есть. Хотя бы для того, чтобы напоминать о случившемся тогда — трагедия, которая стала уроком для всего мира, потому что после этого изменили правила проведения авиашоу во всем мире. А мы заплатили такую дорогую цену за это», — подчеркивал отец, потерявший двоих детей.
Нина Михно, потеряла сына и невестку
Сын Нины Михно был офицером, имел звание майора и, по ее словам, «как военный должен был идти на то событие, хотя и не хотел».
«Ему было34 года, а его жене Татьяне — 27. Ушли всей семьей, с дочерью, пять лет ребенку было, Насте. Они оба погибли. Настя спаслась чудом, потому что отбежала на несколько метров к другим детям. Так и осталась со мной, мне оформили только опекунство. […] Мы ее и воспитали, очень тяжело было. Она не знала слов "мама" и "папа". Круглая сирота. И я тоже сирота, потому что потеряла кормильца — очень хороший у меня сын был. А теперь — кому я нужна, кто поможет? Вот я покину этот мир, так она останется совсем одна. […] А мы? Ну что мы… Вот я смотрю на людей — живут, ходят, радуются. А мне кажется, что я на человека и не похожа давно. Мне ничего не нужно на самом деле, ничего не интересует и не радует по-настоящему. Убиты горем, одним словом. Вот только за внучку сердце болит, и все».
Евгений Кравс, автор самых известных фото со Скниловскогоаэродрома
20 лет назад Евгений Кравс работал фотокорреспондентом во львовском издании Экспресс. На авиашоу он отправился с 13-летним сыном — съемка была редакционным заданием. К счастью, оба уцелели, к тому же Кравсу удалось сделать исторические фото, несмотря на попытки правоохранителей изъять пленки.
«[В начале шоу] я отснял почти всю пленку на 24 кадра, осталось два чистых. Сын насмотрелся на самолеты, можно было ехать в редакцию, когда вдруг я услышал звук взрыва и крики. Мы были уже возле моего горбатого запорожца, я посадил туда сына, а сам побежал к эпицентру событий, инстинкт фотокора превысил инстинкт самосохранения», — рассказывает Евгений Кравс. Посреди аэродрома уже стоял кордон с военными и милицией, за него пытались никого не пускать, но фотограф прорвался. «Единственная мысль в моей голове было тогда: у меня же всего два кадра!» — вспоминает фотограф. За огромные тогда деньги ему удалось прямо на месте купить у кого-то две пленки по 36 кадров.
«Сначала снимал все подряд, что видел, потом стал выбирать говорящие кадры. Пытался передать через объектив чувства людей: боль, отчаяние, ужас», — рассказал Кравс.
Едва ему удалось снять первую из двух новых пленок, как он заметил, что люди в гражданской одежде периодически подходят к зрителям с профессиональными фотокамерами. Он не стал исключением. Двое мужчин, не представившись, потащили его к машине и оставили с молодым милиционером. Отпустить обещали в обмен на засвеченную пленку.
«Как же я радовался, что у меня их две, — вспоминает Евгений. — Когда милиционер отвлекся, я поменял в камере пленки — снятую надежно спрятал, а пустую вставил. Когда те двое вернулись, я сыграл спектакль: вынул пленку из камеры, растоптал ногами, мол, ни мне, ни вам. Тогда меня отпустили, и то, думаю, так легко отделался только потому, что долго описывал им мои регалии — член Союза журналистов и Союза фотохудожников».
Самое известное фото Евгения Кравса — портрет трехлетнего Остапа Хмиля, облетевший тогда мировые СМИ.
Остап Хмиль, потерявший в трагедии мать и бабушку
Авиашоу на Скниловском аэродроме трехлетний Остап Хмель посещал со своим десятилетним братом Олегом, их мамой и бабушкой. Обе женщины погибли. Ребята получили незначительные травмы: младшего прикрыла своим телом мать, старшего отбросило взрывной волной.
В памяти Остапа, ставшего для мира лицом трагедии в Скнилове, остались лишь отдельные фрагменты: полоса, где стояли самолеты, крики, милиция, скорые. То, что мамы больше нет, он понял не сразу. Все это Остап узнавал позже, от папы и бабушки по отцовской линии. Не любит Остап и свое известное фото. «Я не смотрю на это фото и не люблю вспоминать тот день. Не хочу давать интервью, — рассказывал Остап Настоящему времени в 2019 году, — о нас уже столько всего написано».
Борислав Леськив, в то время редактор и журналист одногоиз львовских изданий
Первые видео из Скнилова Леськив, который в тот день был на редакторской смене, описал, как «фильм, который не хотелось смотреть, а он все равно шел и не останавливался».
«Время во Львове будто остановилось, притормозилось все и вся. На третий день появились первые списки погибших и пострадавших. На разных сайтах были разные имена, а официальные данные каждый раз уточняли и не могли дать всех фамилий. Нам в редакцию постоянно звонили, и я разговаривал с людьми, которые искали своих родных. И тогда я понял, что значит "останавливается мир" — всякий раз, когда ни в списке погибших, ни среди раненых разыскиваемого не было. Мир не мой, а этого звонившего. Но останавливается так резко, что и ты чувствуешь это», — рассказывал журналист.
По его словам, тогда возле львовского морга происходило что-то невероятное. «У небольшого помещения — толпа: обессиленные горем люди ждали тела родственников. […]Люди кричали, плакали и стояли дальше. В морг приехал КамАЗ — привезли неидентифицированные останки. Люди в белых халатах носили носилками что-то окровавленное. Журналисты рыдали вместе с теми, кто ждал у морга. Я тогда, да и сейчас, думаю, что наша слабость состоит в том, что большая беда становится общей лишь на короткое время. А потом каждый переживает свою боль и трагедию один на один, самостоятельно — долго, всю жизнь. Возможно, те события были первым звонком для нас — и по поводу того, что делалось в армии, и по общественной системе в целом, которая была и есть остаток совка. И по этому совместному переживанию боли и жертвы».
Полковник Владимир Топонарь
Полковник Юрій Єгоров