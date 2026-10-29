Силы обороны поразили склады с шахедами и топливом, а также дронопорт в Брянской области

29 октября, 13:13
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Силы обороны поразили три объекта инфраструктуры войск РФ в Брянской области (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны поразили три объекта инфраструктуры войск РФ в Брянской области (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины 28 октября и в ночь на четверг, 29 октября, поразили склад хранения дронов Герань и еще два объекта инфраструктуры войск страны-агрессора в российском городе Навля Брянской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Помимо склада с шахедами, были поражены российский дронопорт, предназначенный для запуска БПЛА, и склад горюче-смазочных материалов. Эти удары снижают способность армии РФ атаковать Украину дронами различных модификаций, отмечает Генштаб.

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Также в Брянской области были поражены две радиолокационные станции и пункты управления БПЛА.

Во временно оккупированной Новогродовке Донецкой области Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт войск РФ.

Также ночью сообщалось о массированной атаке БПЛА на Москву. По данным мэра российской столицы, в направлении города летели более 600 дронов.

В российском Стерлитамаке после атаки беспилотников в ночь на 29 октября возник пожар в районе Башкирской содовой компании, которая является единственным в РФ производителем компонента для изготовления бронезащитных материалов, сообщал Telegram-канал Astra.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ шахеды Брянская область удары по территории РФ

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