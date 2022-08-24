В оккупированном городе Токмак уничтожили вражеский склад с боеприпасами — видео 24 августа, 07:09 В Токмаке уничтожен склад с боеприпасами оккупантов (Фото:Кадр видео t.me/Bratchuk_Sergey)

В ночь на среду, 24 августа, в оккупированном городе Токмак Запорожской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовав соответствующее видео.

«Горит склад БК рашистов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области», — написал он.

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22 августа сообщалось об уничтожении в оккупированном РФ Донецке базы российской террористической группировки «Пятнашка».

23 августа в Херсонской области украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и два командных пункта российских оккупантов.

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