В оккупированном городе Токмак уничтожили вражеский склад с боеприпасами — видео

24 августа, 07:09
В Токмаке уничтожен склад с боеприпасами оккупантов (Фото:Кадр видео t.me/Bratchuk_Sergey)

В Токмаке уничтожен склад с боеприпасами оккупантов (Фото:Кадр видео t.me/Bratchuk_Sergey)

В ночь на среду, 24 августа, в оккупированном городе Токмак Запорожской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовав соответствующее видео.

«Горит склад БК рашистов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области», — написал он.

Видео дня

22 августа сообщалось об уничтожении в оккупированном РФ Донецке базы российской террористической группировки «Пятнашка».

23 августа в Херсонской области украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и два командных пункта российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Боеприпасы Склад Война России против Украины

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