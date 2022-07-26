На Харьковском направлении уничтожен склад боеприпасов оккупантов — видео 26 июля, 13:38 Вражеский склад уничтожен на Харьковском направлении (Фото:Кадр видео СтратКом ЗСУ)

На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.



Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке в ночь на вторник, 26 июля вспыхнул сильный пожар на нефтебазе в Буденновском районе.

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18 июля в оккупированной Кадиевке Луганской области прогремели взрывы на складах боеприпасов российских оккупантов.



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