На Харьковском направлении уничтожен склад боеприпасов оккупантов — видео
Вражеский склад уничтожен на Харьковском направлении (Фото:Кадр видео СтратКом ЗСУ)
На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.
Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, опубликовав соответствующее видео.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке в ночь на вторник, 26 июля вспыхнул сильный пожар на нефтебазе в Буденновском районе.
18 июля в оккупированной Кадиевке Луганской области прогремели взрывы на складах боеприпасов российских оккупантов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.