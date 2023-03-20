Авиация и артиллерия ВСУ нанесли удары по вражеским ЗРК Бук и Тор, уничтожили склад боеприпасов — Генштаб 20 марта, 07:26 Авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение прошлых суток авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 20 марта.

Авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам Бук-М1−2, семь ударов — по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила вражеский склад боеприпасов.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс Тор, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Ранее в Сети появилось видео, как украинские военные за одну ночь уничтожили 10 танков оккупантов на Донецком направлении.