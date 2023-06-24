75% скидки. Кто вследствие войны имеет льготы на коммуналку 24 июня, 08:50 Кто имеет право на 75% скидку на оплату коммунальных услуг (Фото:pressfoto/freepik)

Гражданам, имеющим статус «участник боевых действий« (УБД) предоставляется право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг.

Кто еще в результате войны имеет льготы на коммуналку и как ее оформить рассказывает Юридическая сотня.

Льготы для УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших

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Статьей 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты установлены льготы на оплату:

— газа;

— электроэнергии;

— отопление;

— квартирной платы;

— других коммунальных услуг.

Право на скидку оплаты имеют:

— участники боевых действий — 75 процентов;

— лица с инвалидностью вследствие войны — 100 процентов;

— члены семей погибших — 50 процентов.

Льгота предоставляется на 21 квадратный метр площади на каждого человека, который имеет право на скидку и постоянно проживает в жилом помещении, и дополнительные 10,5 кв.м на семью. Общая площадь, на которую распространяется скидка, составит 31,5 квадратный метр.

Если семья состоит только из нетрудоспособных лиц (пенсионеров по возрасту или лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, а также лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца), льгота на отопление удваивается и предоставляется на 42 кв.м площади на каждое лицо, имеющее право на скидку и постоянно проживающее в жилом помещении, и дополнительные 21 кв.м на членов семьи. То есть общая площадь, на которую распространяется скидка, составляет 63 квадратных метра.

К членам семьи такого льготника относятся:

— жена/муж, их несовершеннолетние дети;

— неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

— лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

— нетрудоспособные родители;

— лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Если несколько членов семьи, проживающих вместе, имеют право на льготы на коммунальные платежи, льготы предоставляются только одному из членов семьи. Потребитель, имеющий несколько льгот, может выбрать одну, большую по размеру.

Как участнику боевых действий оформить льготу на оплату коммуналки

Получить льготу могут граждане, которые уже получили удостоверение участника боевых действий.

Им необходимо подать два заявления:

— о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

— о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Куда подавать документы

Заявление с необходимыми документами подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, или ЦНАП.

Документы можно предоставлять как лично, так и дистанционно, через вебсайт Минсоцполитики, или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.