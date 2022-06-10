Будущее будет решаться на передовой. Сейчас идет война артиллерии, все зависит от того, какое оружие даст Украине Запад — замглавы разведки 10 июня, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что сейчас идет артиллерийская война и все зависит от того, какое оружие даст Украине Запад.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, теперь будущее будет решаться на передовой, «а мы проигрываем в артиллерии».

«Все теперь зависит от того, что даст нам Запад», — сказал Скибицкий.

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Заместитель главы разведки заявил, что у Украины есть одна артиллерийская установка против 10−15 российских.

«Наши западные партнеры дали нам около 10% от того, что у них есть», — сказал он.

По словам Скибицкого, Украина использует от 5 до 6 тысяч артиллерийских снарядов в день.

«Мы почти израсходовали все наши [артиллерийские] боеприпасы и сейчас используем 155-калиберные снаряды натовского стандарта», — сказал он.

Скибицкий добавил, что Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как они заканчиваются в Европе, их количество становится все меньше.

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