Весна и начало лета будут решающими в войне с РФ — ГУР 23 января, 10:59 В ГУР считают, что главные сражения будут в Донецкой и Луганской областях (Фото:ГУР)

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что решающим этапом в войне Украины и РФ может стать весна, начало лета 2023 года.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

«Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина», — рассказал он в интервью Delfi.

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По словам Скибицкого, решающие сражения пройдут в Донецкой и Луганской областях, а новое нападение РФ на Киев с территории Беларуси — «маловероятное».

«Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап — весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях», — подчеркнул разведчик.