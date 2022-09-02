Структура создана по советским принципам. Российские войска почувствовали кадровый голод сразу после вторжения в Украину — ГУР 2 сентября, 12:29 Российские оккупанты (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска испытали кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Об этом сообщает ГУР в Facebook.

По его словам, структура вооруженных сил страны-агрессора создана еще по советским принципам комплектования. По количеству части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями.

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«В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. У России есть разветвленная сеть военных баз на территории бывшего Советского союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане», — сказал он в эфире Военного телевидения Украины.

Скибицкий заявил, что таким образом, если сложить это в единое, получается 300−350 тысяч, которые страна-агрессор может применить в войне против Украины.

По его словам, кадровый голод в РФ ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны.

Скибицкий добавил, что в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами РФ соответствующие контракты.

Однако, когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в России стало меньше желающих, желающих заключить контракт для прохождения военной службы.

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