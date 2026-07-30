Подозревают в избиении и незаконном удержании сослуживцев. В Кропивницком избирают меру пресечения двум бойцам Скели

В Фортечном районном суде Кропивницкого избирают меры пресечения двум военнослужащим полка Скеля , подозреваемым в незаконном удерживании и избиении сослуживцев.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного из зала суда.

Избрание меры пресечения для санитарного инструктора медицинской роты воинской части началось в 12:05. Во время заседания он и его адвокат запретили показывать их лица.

Реклама

Прокуроры ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат возражает. Подозреваемый вину не признает. Он заявил, что его оговорили, а потерпевшие — люди с наркотической зависимостью — таким образом ему мстят. Он также отвергает обвинения в пытках и просит избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Небоевые смерти в Скеле — главное

23 июня издание «Бабель» опубликовало расследование, в котором сообщалось о гибели по меньшей мере 26 новобранцев подразделения Скеля в период с конца осени 2025 года до весны 2026-го. Согласно данным расследования, большинство мобилизованных умерли вскоре после призыва от тяжелых форм пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.

Родственники некоторых погибших публично заявили о вероятном ненадлежащем оказании медицинской помощи со стороны командования, а также об отдельных случаях физического насилия.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль проверку информации о возможных пытках бойцов на объекте Скеле. Он провел специальное рабочее совещание с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, после чего специальная мониторинговая группа Офиса омбудсмена направилась к месту дислокации подразделения для проведения проверки.

25 июня в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля» подтвердили гибель 25 своих новобранцев, а командира этого подразделения, подполковника Юрия Гаркавого, немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей на весь период проведения официального расследования.

Реклама:

7 июля родные и близкие мужчин, попавших в штурмовой полк Скеля, рассказали о новых случаях смерти во время базовой военной подготовки. Шесть новых эпизодов охватывают тот же период (осень 2025-го — весна 2026 года), а один из них произошел летом 2025 года.

10 июля Государственное бюро расследований сообщило о задержании военнослужащего 425-го отдельного штурмового полка Скеля, которому инкриминируют избиение военного капеллана и подполковника. 11 июля его арестовали без права внесения залога.

28 июля ГБР сообщило о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка Скеля. По версии следствия, они избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области.