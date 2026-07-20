В полку Скеля подтвердили информацию о плене своих военнослужащих в Константиновке после видео с украинским флагом

Военные Скели держат украинский флаг с портретами президента и главнокомандующего ВСУ в Константиновке Донецкой области, июль 2026 года (Фото: Скриншот видео / Sternenko / Telegram)

Отдельный 425-й штурмовой полк Скеля подтвердил информацию о пленении своих военнослужащих в Константиновке Донецкой области. Боевые действия за город продолжаются, говорится в заявлении полка, опубликованном в понедельник, 20 июля.

«425-й отдельный штурмовой полк Скеля осведомлен об информации, распространенной российскими ресурсами касательно пленения наших военнослужащих. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Мы не можем раскрывать детали операции в городе», — говорится в заявлении.

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Полк будет содействовать проведению всех необходимых процедур для скорейшего возвращения военнопленных домой, заявили в Скале.

В полку отметили, что российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод с пленом как опровержение результатов операции Сил обороны в Константиновке, и назвали это манипуляцией. Отдельные успехи или потери сторон «не меняют общей картины боя», говорится в сообщении.

«В ходе этих же боев наши военнослужащие также взяли в плен двух оккупантов. Это еще раз подтверждает: бои были ожесточенными и не сводятся к одному отдельному эпизоду, который сегодня использует российская пропаганда. Война не состоит только из побед», — говорится в сообщении.

Скеля не уточнила, сколько украинских бойцов оказались в плену.

18 июля Скеля сообщила о зачистке центральной части Константиновки. Над одним из зданий города был установлен государственный флаг Украины. Полк обнародовал видео, на котором трое военнослужащих с флагом докладывают о частичном освобождении города.

Позже волонтер Сергей Стерненко распространил видео, на котором, как утверждается, военные из подразделения Скеля держат флаги с фотографиями президента и главнокомандующего ВСУ. Стерненко написал, что военных заставили снять эти кадры по случаю зачистки Дома культуры в Константиновке.

Российские ресурсы заявили, что оккупанты взяли в плен двух бойцов, державших флаги на видео. OSINT-канал КиберБорошно уточнил, что оба человека на видео — военнослужащие подразделения Скеля, которые в момент пленения находились на позициях.

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Обновлено 20 июля. Пресс-офицер Скели Алексей Братущак сообщил NV, что в плен попали бойцы, державшие флаги с фотографиями президента и главнокомандующего ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин заявлял о захвате Константиновки еще в начале июля. В ВСУ эти заявления опровергали. ISW писал, что российское присутствие в Константиновке ограничивается небольшими группами диверсантов, рассредоточенными среди украинских позиций.