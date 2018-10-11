Скандалы в прямых эфирах, магазинах, поездах. Как писательница Лариса Ницой пытается защищать украинский язык

Украинская писательница Лариса Ницой стала фигурантом очередного широко обсуждаемого скандала. 9 октября, выступая в прямом эфире телеканала NewsOne, она потребовала от ведущей Дианы Панченко перейти с русского на украинский язык.

После отказа ведущей выполнить это требование Ницой покинула студию.

НВ рассказывает о подробностях произошедшего, а также напоминает, в каких еще спорных ситуациях участвовала Ницой.

Ранее Ирина Бекешкина, авторитетный социолог и старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины в интервью Новому Времени призвала воздержаться от скандальных принудительных действий в вопросе украинизации. По ее мнению, активность, подобная действиям Ларисы Ницой, может лишь "настроить [общество] против украинского языка".

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Языковой скандал в эфире

9 октября Лариса Ницой была приглашена как гость в прямой эфир программы Большой вечер на телеканале NewsOne, где обсуждали в том числе языковой вопрос в Украине.

Ницой – детская писательница, общественный деятель и преподаватель по образованию – обратилась к ведущей телепрограммы Диане Панченко с просьбой говорить не на русском, а на украинском языке. Ницой сослалась на решение Конституционного cуда и обязательство говорить на украинском языке во всех сферах публичного пространства, в том числе на телевидении.

"Я вас попросила нежно и ласково: Дианочка, пожалуйста, перейдите на украинский", - несколько раз обратилась к ведущей писательница, напомнив ей также об ответственности за невыполнение решений Конституционного суда.

Однако Панченко настаивала на своем праве разговаривать в эфире на русском: "Вы не будете указывать мне, на каком языке мне говорить. Наши эфиры на 80% украиноязычные, но этот проект [Большой вечер] мы ведем на русском", - заявила журналист.

После такой словесной перепалки Ницой отказалась принимать дальнейшее участие в программе и покинула студию, а Панченко в ответ назвала ее "фриком".

Не обижайтесь, что вас оплюют и обзовут. Сами нарвались

На следующий день Лариса Ницой опубликовала в своем Facebook пост, в котором саркастически прокомментировала инцидент: "Будьте вежливенькими, украинцы. Молчите совсем. Потому что попросить украинский язык - это несусветное хамство с вашей стороны, поэтому не обижайтесь, что вас оплюют и обзовут. Сами нарвались".

Угрозы министру образования из-за учебников

В сентябре 2018 года Лариса Ницой выразила свое возмущение одним из учебников по русскому языку, который Министерство образования Украины допустило к использованию в украинских школах.

По словам писательницы, два года назад вместе с рядом других активистов ей удалось добиться изъятия этой книги из школьных программ, так как в ней фигурировали примеры о российском флаге и гербе – двуглавом орле. Как указано в одном из текстов учебника, "эта птица является символом величия и значительности государства в мире", а "воевать с ней опасно".

"[Министр образования Лилия] Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором.[…] ЧТО?! Школ с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Наши маленькие украинские дети?! […] Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки. Если бы передо мной была в тот момент министр, я бы не знаю, что ей сделала. К*рва. Прибила бы", - возмутилась Ницой на своей странице Facebook.

Ницой заявила, что подготовит обращение в СБУ и ГПУ в связи с таким решением Минобразования.

Скандальное заявление о "детях сепаров"

В августе 2018 года в эфире телеканала ZIK Лариса Ницой заявила, что дети украинцев с оккупированных боевиками территорий страны не имеют права находиться в детских лагерях на территории остальной Украины. Она также призвала СБУ заняться данным вопросом.

Каким образом в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий наравне с детьми бойцов АТО?

"Я обращаюсь к СБУ. Каким образом на территории Украины, в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий наравне с детьми бойцов АТО? И в этих лагерях дети "сепаров", я прошу прощения, рассказывают детям бойцов АТО, что они "хохлы", что Москва - это страна-forever"", - возмутилась Ницой в эфире телеканала.

При этом она не назвала конкретных примеров подобных случаев, заявив, что эту тему активно обсуждают в Facebook.

Ситуация с проводником поезда

В мае 2018 года Лариса Ницой обнародовала видео, в котором обратилась к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с требованием ужесточить контроль за соблюдением языкового законодательства сотрудниками Укразлизныци.

Ницой подняла скандал из-за того, что в поезде № 732 Киев-Запорожье проводник, предлагая чай, обратился к ней на русском языке.

В итоге писательница записала свой диалог с начальником поезда, в котором выразила возмущение ситуацией и потребовала от персонала состава говорить на украинском.

Надписи на русском в больнице Охматдет

В августе 2016 года Лариса Ницой стала инициатором открытого письма к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун с требованием "повлиять на ситуацию" в киевской детской больнице Охматдет, где в хирургическом отделении несколько художников бесплатно изобразили на стенах сказочных рыб.

Их имена (кашалот Александр, рыбки Зиночка, Прасковья, Марфа, Пелагея, Мамелон, Леброн) были написаны на русском языке. Ницой и еще ряд подписантов потребовали от Супрун заменить надписи на украиноязычные и "решить этот вопрос административным путем".

Эта серия рисунков вызвала возмущение Ницой / Фото Светлана Рудикова / Facebook

Мотивируя свои требования, Ницой заявила, что Охматдет "принимает детей не одного национального меньшинства, русского, а детей со всей Украины разных национальностей, общим языком для которых является государственный язык". К тому же, заявила она, согласно национальному законодательству, украинский язык является единственным обязательным для государственных и коммунальных учреждений Украины.

В итоге автор рисунков, художница Светлана Рудикова заявила, что она готова переписать на украинском языке имена сказочных созданий.

Скандал с кассиром в магазине

В декабре 2016 года Ницой спровоцировала дискуссию, рассказав в своем Facebook о том, как ее "довели до бешенства" в одном из сетевых магазинов косметических товаров и бытовой химии.

Ницой поведала, что при расчете на кассе она несколько раз попросила женщину-кассира перейти на украинский язык, однако та продолжала говорить по-русски.

После этого, по словам писательницы, она "швырнула" сдачу в кассира.

"В Америке есть выражение "синдром спокойного кассира" - это когда кассир молчит-молчит, терпит-терпит, вежливый-вежливый, а потом однажды вытягивает из-под прилавка автомат и расстреливает очередь. У меня произошло нечто подобное, только наоборот, "синдром терпеливого покупателя", - прокомментировала Ницой скандальный эпизод.