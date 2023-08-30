В Полтаве задержали блогера, который плюнул в ветерана войны и хамил военным 30 августа, 13:22 Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока оскорблял работников ТЦК (Фото:Роман Заволока/Instagram)

Во вторник, 29 августа, в центре Полтавы правоохранители задержали Instagram-блогера и тренера Романа Заволоку, который систематически оскорблял военных.

Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

По информации журналистов, 27-летнего Заволоку задержали вечером на улице Соборности.

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По данным издания, задержание проводили совместно спецподразделение полиции КОРД и СБУ.

Полиция открыла уголовное производство против Заволоки, который опубликовал видео, где подходил к работникам ТЦК и оскорблял их. Среди них был ветеран российско-украинской войны Александр Мацько.

Александр Мацько, военнослужащий, которого оскорблял Заволока, добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал Украину еще с 2014 года.

С начала полномасштабного вторжения он был разведчиком, однако год назад на Харьковском направлении бронемашина военнослужащего подорвалась на мине, в результате чего он получил тяжелую контузию, ожоги и повреждения ног. Ветеран проходил реабилитацию и получил вторую группу инвалидности, после чего его взяли на службу в военкомат.

В Полтавском военкомате работают много военнослужащих, которые прошли войну и из-за контузии или травмы не могут продолжать службу на фронте.

2 июля на канале Заволоки появилось видео разговора с сотрудниками ТЦК. На своем канале он выступает против мобилизации и утверждает, что ТЦК «являются незаконными», а власть «разворовывает» ресурсы, поэтому ей не нужно доверять.

17 июля Заволока опубликовал новое видео, где говорит с группой военных. Работники ТЦК подошли к нему в местном парке, когда он слушал музыку. Мужчине хотели выписать повестку, но он пошел на конфликт и начал оскорблять сотрудников ТЦК, называя их «чайками», и сказал, что не хочет «убивать людей за деньги».