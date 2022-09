Основатель banda.agency заверил, что скандальный флешмоб с трезубцем создавали бесплатно 12 сентября, 16:34 Одним из тех, кто успел поддержать флешмоб banda.agency был министр культуры Александр Ткаченко (Фото:Скриншот поста Banda в Instagram)

Основатель креативного агентства banda.agency Павел Вржещ в интервью НВ заверил, что скандальный флешмоб ко Дню Независимости с новым знаком из пальцев, который должен был символизировать тризуб независимости, создавали бесплатно.

«С трезубцем мы ошиблись. Хочется извиниться перед людьми, которых это оправданно задело. Мы и звезд к этому приобщили и перед ними извиняемся тоже», — сказал Вржещ НВ.

Видео дня

Он подчеркнул, что за неудачную идею флешмоба banda.agency извинились перед всеми, в том числе перед Министерством культуры, «потому что они до сих пор выгребают много хейта».

«Ну и конечно никаких денег мы за эту кампанию не получали и не просили, мы сами пришли и предложили Министерству сделать что-то важное и символическое ко Дню Независимости, флешмоб, что-то, что позволит всем украинцам, для кого этот день имеет важное значение, просто и легко приобщиться, проявить свое неравнодушие в соцсетях», — заверил Вржещ.

Он напомнил, что этот символ в жестовой речи означает Н — независимость и похож на трезубец.

«Такова простая идея. Но оказалось, что этот жест может иметь сексуальную коннотацию. Мало известную, но она есть. И, как оказалось, сексуальная коннотация затмит все остальные смыслы. И это наша ошибка, что мы с этим вышли, что плохо исследовали и плохо учли риски. Ну и подставили всех», — констатировал основатель banda.agency.

За несколько дней до Дня независимости Украины креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры и информационной политики разработало жест-поздравление с Днем Независимости, всего за несколько часов вызвавший скандал в соцсетях.

Новый жест, символизирующий, по задумке авторов, Тризуб Независимости, понадобился, так как традиционный жест Тризуба, который использовал, в частности, Вячеслав Черновол, впоследствии использовало для своего логотипа ВО Свобода.

На языке жестов предложенный Banda и МКИП жест означает букву Н, что должно бы было означать Независимость. Предполагалось, что он станет новой традицией поздравления с Днем Независимости.

«Флешмоб уже поддержали Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, певицы Джамала, Dorofeeva, Alyona Alyona, Lida Lee, певица и модель Даша Астафьева, группа Kalush и рэпер Otoy», — говорилось в сообщении Banda.

Но внезапно оказалось, что этот жест имеет и другое значение, что и вызвало скандал.



Жест, предложенный Banda и МКИП называется Шокер и используется в зависимости от ситуации, как указание на превосходство над кем-то или над чем-то, или в шутку. Этот жест используют рэперы Западного побережья, в частности им для идентификации пользуются Snoop Dog, Kendrik Lamar и другие. Также он имеет сексуальное толкование, на английском его называют Two in the pink, one in the stink.

В соцсетях быстро заметили и раскритиковали это совпадение.

Попытки Banda и МКИП объяснить ситуацию вызвали лишь новую волну критики.

После этого министерство удалило пост и опубликовало новый, в котором признало «единственным возможным жестом тризуба — Тризуб Черновола». Ведомство добавило, что больше не призывает украинцев присоединяться к флешмобу.

«Простите. Про*бали», — опубликовали пост в соцсетях Banda и объяснили, что «планировалось все немного иначе, но получилось не очень».

«Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Потому будем выгребать. Заслужено», — признало в заявлении креативное агентство.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.