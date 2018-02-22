Скандальный самострой УПЦ МП: землепользователь сообщил о незаконной схеме легализации часовни

Единственный законный пользователь территории, на которой построена часовня УПЦ МП в центре Киева, - Национальный музей истории Украины сообщил о незаконном занесения здания в государственный реестр в июле 2013 года.

"Регистрацию проводила религиозная община. Мы о ней не знали. И совершенно случайно, когда этот вопрос приобрел общественный резонанс, юристы посмотрели какой статус этого строения. И сейчас увидели в государственном реестре факт регистрации этого сооружения в июле 2013 года", - заявила директор Музея Татьяна Сосновская в комментарии медиа Громадське.

По ее словам, этот участок с 1998 года находится в постоянном пользовании музея, и она считает незаконным решение регистратора от 24 июля 2013 года, согласно которому за религиозной общиной УПЦ МП зарегистрировано право собственности на эту часовню.

Религиозная община в данном иске выступает третьей стороной, ответчиками проходят Министерство юстиции и Государственный регистратор в лице Сиволина Михаила Юрьевича.

Напомним, Министерство культуры Украины заявило о незаконности часовни УПЦ МП, расположенной рядом с фундаментом памятника национального значения Десятинной церкви, и пообещало подать иск.

Впоследствии Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в пятницу, 9 февраля, поддержала петицию о сносе самостроя УПЦ МП, расположенного на территории Национального музея истории Украины.

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