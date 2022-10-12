В Одессе убирают билборды с фото Маска после его скандальных предложений «мира» для Украины

12 октября, 16:24
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В Одессе отреагировали на скандальные предложения Маска (Фото:Скриншот видео)

В Одессе отреагировали на скандальные предложения Маска (Фото:Скриншот видео)

В Одессе решили убрать всю наружную рекламу с фото американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

Так местные власти отреагировали на его скандальные предложения в Twitter о «мире» для Украины.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, на которых мы благодарили за поддержку Украины», — отметили в горсовете Одессы в Telegram.

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Там разместили видео, на которых специалисты снимают наружную рекламу.

3 октября Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».

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После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.

Позже издание Vice со ссылкой на политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Маск опроверг эти данные, заявив, что последний раз говорил с Путиным около полутора лет назад, и они обсуждали вопросы, связанные с космосом.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесса Элон Маск Война России против Украины

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