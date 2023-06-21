Скандал во Львовском медуниверситете: выпускники возмущены сексистскими шутками ректора во время распределения на интернатуру 21 июня, 15:41 Львовский национальный медицинский университет (Фото:Wikipedia)

Студенты Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого возмущены поведением 83-летнего ректора Бориса Зименковского во время распределения выпускников на интернатуру, который позволял себе глумливые и сексистские шутки.

Об этом сообщают студенты высшего учебного заведения.

Соответствующее видео обнародуют студенты и врачи в Facebook.

Врач Роман Штибель, который также опубликовал видео, привел цитаты ректора Зименковского, в которых прослеживается сексизм и неуважение, в частности он насмехается и над фамилиями выпускников:

Видео дня

«Волкодав…- Ох и фамилия. С такой фамилией и к детям…»

Другой член комиссии добавил: «Да она замуж выйдет», на что ректор отвечает «Да я шучу».

На видео также слышно, что студентка, которая выбрала связать свою жизнь с хирургией подверглась насмешкам и грубым комментариям со стороны членов коллегии и ректора:

«Женщина, а хочет резать! Печально. Я бы такой знать не хотел», — говорит Зименковский «А если меня зарежет ночью?» — «шутит» он.

Далее студент задал вопрос, что делать со специализацией, на что ректор отвечает: «Повеситься!»

Врач Иван Черненко также возмутился процессом распределения в ЛНМУ, отметив, что таким образом университет «только подтверждает звание абсолютно ненужного учреждения».

Студентка вуза Мария Грищук выложила сообщение, в котором кроме сексизма и неуместных насмешек раскритиковала и процесс распределения на интернатуру в целом.

Она озвучила недовольство по поводу дискомуникации между администрацией ЛНМУ и Минздравом, из-за чего студентам не вовремя доносится информация об исчезновении мест на интернатуру, неучет результатов объективного структурированного клинического экзамена, что является несоблюдением приказа Минздрава. Кроме того студентам не давали задать вопросы и выключали микрофоны.