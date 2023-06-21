Скандал во Львовском медуниверситете: выпускники возмущены сексистскими шутками ректора во время распределения на интернатуру
Львовский национальный медицинский университет (Фото:Wikipedia)
Студенты Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого возмущены поведением 83-летнего ректора Бориса Зименковского во время распределения выпускников на интернатуру, который позволял себе глумливые и сексистские шутки.
Об этом сообщают студенты высшего учебного заведения.
Соответствующее видео обнародуют студенты и врачи в Facebook.
Врач Роман Штибель, который также опубликовал видео, привел цитаты ректора Зименковского, в которых прослеживается сексизм и неуважение, в частности он насмехается и над фамилиями выпускников:
«Волкодав…- Ох и фамилия. С такой фамилией и к детям…»
Другой член комиссии добавил: «Да она замуж выйдет», на что ректор отвечает «Да я шучу».
На видео также слышно, что студентка, которая выбрала связать свою жизнь с хирургией подверглась насмешкам и грубым комментариям со стороны членов коллегии и ректора:
«Женщина, а хочет резать! Печально. Я бы такой знать не хотел», — говорит Зименковский «А если меня зарежет ночью?» — «шутит» он.
Далее студент задал вопрос, что делать со специализацией, на что ректор отвечает: «Повеситься!»
Врач Иван Черненко также возмутился процессом распределения в ЛНМУ, отметив, что таким образом университет «только подтверждает звание абсолютно ненужного учреждения».
Студентка вуза Мария Грищук выложила сообщение, в котором кроме сексизма и неуместных насмешек раскритиковала и процесс распределения на интернатуру в целом.
Она озвучила недовольство по поводу дискомуникации между администрацией ЛНМУ и Минздравом, из-за чего студентам не вовремя доносится информация об исчезновении мест на интернатуру, неучет результатов объективного структурированного клинического экзамена, что является несоблюдением приказа Минздрава. Кроме того студентам не давали задать вопросы и выключали микрофоны.