Молодые люди, которые в центре Львова слушали песни Лепса, получили повестки 9 мая, 12:24 Молодые люди в автомобиле громко слушали Лепса (Фото:www.facebook.com/lvivpolice?locale=ru_RU)

Водитель и пассажиры автомобиля Range Rover, которые во Львове слушали сторонника диктатора Владимира Путина, российского певца Григория Лепса, получили повестки.

Об этом сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции в Facebook во вторник, 9 мая.

«Вчера вечером мы получили ориентировку о лицах, которые едут на автомобиле Range Rover и неадекватно ведут себя. Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем агрессивно повели себя с мужчиной, который сделал им замечание», — говорится в сообщении.

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Правоохранители добавили, что наиболее вызывающе вел себя пассажир внедорожника. Львовянин обратился в полицию. Патрульные остановили это транспортное средство на улице Кульпарковской. Полицейские установили данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области.

Кроме того, выяснили, что агрессивно вел себя 20-летний житель города Одессы.

Их провели во Львовское районное управление полиции N°1. Там молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия. Их проверили на причастность к врагу.

После завершения всех действий стражами правопорядка, водитель и пассажир и их друзья получили повестки от военных.

8 мая журналист Роман Гурский сообщил, что в центре Львова три молодых человека слушали в авто музыку российского певца Григория Лепса, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и находится под санкциями ЕС и СНБО.

На видео видно, что журналист подошел к авто и спросил, «нормально ли им слушать москальскую музыку сейчас». В ответ один из пассажиров начал вырывать у него из рук мобильный и нецензурно выражаться.

По словам журналиста, также мужчина из авто спросил у него «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?»