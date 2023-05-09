Музыка агрессора. В центре Львова молодые люди громко включили песню Лепса, поддерживающего диктатора Путина — видео 9 мая, 07:30 Молодые люди слушали Лепса (Фото:www.facebook.com/roman.hursky)

В центре Львова трое молодых людей слушали в авто музыку российского певца Григория Лепса, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и находится под санкциями ЕС и СНБО.

Об этом сообщил львовский журналист Роман Гурский в Facebook в понедельник, 8 мая.

«Приблизительно в 18:30 возле памятника Адаму Мицкевичу на паркинг заехал черный „Рейндж Ровер“. Номера: АЭ 2636 ТХ. Такой машиной уже никого не удивишь, но мое внимание она все же привлекла. С нее громко звучала песня ярого путинофила григория лепса», — написал он.

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На видео видно, что журналист подошел к авто и спросил, «нормально ли им слушать москальскую музыку сейчас». В ответ один из пассажиров начал вырывать у него из рук мобильный и нецензурно выражаться.

«Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня кепку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, поэтому он просто меня „черкнул“. Это все исключительно на русском языке, под матерные слова и угрозы, конечно», — отметил он.

По словам журналиста, также мужчина из авто спросил у него «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?»

«То есть, для этого мужчины призывного возраста война — это „политический конфликт“. Я пошел к патрульной полиции, которая стояла неподалеку, а когда вернулся с полицейским, эти чуваки успели перепарковать авто на соседнее место и пешком убежать по улицам Львова», — написал он.

Гурский заявил, что по совету патрульного он написал заявление в полиции, но «это только мелкое хулиганство и максимум — это административная ответственность».