«Берешь и до*буешься». Во Львове молодой человек на улице пел песни Цоя и нахамил нардепке, которая сделала ему замечание — видео 4 июня, 12:02 Молодой человек нахамил нардепу за замечание (Фото:Скриншот/www.facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage)

Во Львове молодой человек на улице пел песни российского музыканта Виктора Цоя и нахамил нардепке Наталье Пипе, которая сделала ему замечание.

На видео видно, что юноша в ответ на замечание относительно русского языка сказал « отстать от него», а потом начал материться и заявил, что в «Одессе как-то все говорят по-русски и всем по*уй».

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«Ко мне до*бались за язык. Пошла нах*й. Иди нах*й», — сказал он.

После этого он говорит другому юноше, что к нему « до*бались за то, что он Цоя поет».

«Цой — легенда рока, понимаешь, б*ять. Цой — легенда рока, а ты сейчас берешь и до*обуешься. Ты могла бы идти по каким-то своим делам. У тебя, с*ка, есть работа, дети, семья, муж. А ты берешь и до*йобуешся до того, что я пою песни Цоя. У тебя, с*ка, своих дел нет что ли?» — заявил он.

Впоследствии появилось видео с извинениями молодого человека.

«Очень прошу прощения за ненормативную лексику в сторону госпожи Натальи, которая сделала мне замечание за исполнение песни на русском языке в общественном месте, и очень прошу прощения у жителей Львова», - сказал он.

8 мая журналист Роман Гурский сообщил, что в центре Львова три молодых человека слушали в авто музыку российского певца Григория Лепса, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и находится под санкциями ЕС и СНБО.

На видео видно, что журналист подошел к авто и спросил, «нормально ли им слушать москальскую музыку сейчас». В ответ один из пассажиров начал вырывать у него из рук мобильный и нецензурно выражаться.

По словам журналиста, также мужчина из авто спросил у него: «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?»

Затем всем трем парням вручили повестки.