«Мы граждане СССР». В одном из заведений Запорожья компания громко слушала музыку российской певицы Аллегровой — видео 10 июля, 10:35 Компания слушала песню Алегровой (Фото:t.me/a_shtirlitz)

В Запорожье компания людей громко слушала музыку российской певицы Ирины Аллегровой и агрессивно реагировала на замечания одной из посетительниц заведения.

Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram в понедельник, 10 июля.

Женщина, которая снимала видео, выехала из оккупации и во время отдыха сделала компании замечание за российскую музыку.

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«Мы граждане СССР. Мы родились в Советском союзе. У меня еще „зеленое“ свидетельство о рождении», — сказал ей в ответ один из отдыхающих.

Также мужчина утверждает, что он является военным.

Затем у женщины, которая снимала видео, один из отдыхающих забрал телефон.



Ирина Аллегрова одной из первых в российском шоу-бизнесе поддержала полномасштабное вторжение России в Украину.

Это не первый подобный скандал в Украине за последнее время. В июне во Львове молодой человек на улице пел песни российского музыканта Виктора Цоя и нахамил нардепке Наталье Пипе, которая сделала ему замечание.

8 мая журналист Роман Гурский сообщил, что в центре Львова трое молодых людей слушали в авто музыку российского певца Григория Лепса, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и находится под санкциями ЕС и СНБО.

На видео видно, что журналист подошел к авто и спросил, «нормально ли им слушать москальскую музыку сейчас». В ответ один из пассажиров начал вырывать у него из рук мобильный и нецензурно выражаться.

По словам журналиста, также молодой человек из авто спросил у него: «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?»

Впоследствии всем трем молодым людям вручили повестки.