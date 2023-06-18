Пассажир откровенно приставал к женщине в поезде, а проводник отказался ее пересадить: Укрзализныця начала расследование 18 июня, 06:22 После инцидента женщина обратилась с жалобой в Укрзализныцю. Она считает, что проводника должны наказать (Фото:instagram.com/ukrainianrailways)

Пассажирка Укрзализныци Евгения Карпюк заявила, что к ней приставал сосед по купе в поезде Львов-Киев. По ее словам, пассажир делал намеки сексуального характера.

Об этом пишет ТСН.



Евгения утверждает, что обратилась к проводнику, но он отказал пересадить ее в другое купе к женщинам. В Укрзализныце теперь проводят служебное расследование.

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Жительница Киевской области рассказала об инциденте на своей странице в Instagram. Евгения пояснила, что 8 июня села на поезд в Киев в Хмельницком, в ее купе уже спал муж. Другие места были свободны.

Фото: instagram.com/evgeniyakarpiuk/

«Он просыпается и говорит: «О, бог послал мне женщину. Можно вас потом поцеловать? … Вы такая маньяческая…» — утверждает пассажирка.

По ее словам, тогда она взяла свои вещи и ответила, что сейчас идет к проводнику, а потом вызовет полицию. Пассажир заявил, что она может никуда не идти, ведь он сам «полковник в отставке».

Женщина утверждает, что сразу обратилась к проводнику. Впрочем, он не отреагировал должным образом.

«Когда я подошла к нему и сказала, что у меня в купе неадекватный мужчина с намеками сексуального характера, и попросила меня куда-то пересадить, он отказал. Потом, когда меня приютили девочки из соседнего купе, он подошел и потребовал сдать ему постельное белье за два часа до моего прибытия. Я вообще не поняла, почему я должна была это делать за два часа до Киева. А потом он зашел к нам в купе, где были только девочки и сказал: «Скоро таких киборгов с войны вернется очень много, и у них у всех кукухой будет не все в порядке, и такие ситуации будут случаться на каждом шагу», — утверждает пассажирка.

Фото: instagram.com/evgeniyakarpiuk/

Евгения отметила, что проводник предложил пересадить ее в другое купе, в котором также ехал один человек, поэтому это не решало ситуацию. В то же время в вагоне еще были свободные места. Пассажирка говорит, что собиралась стоять в коридоре 4,5 часа, которые осталось ехать в Киев.

«Трое девушек меня просто спасли, пустили к себе в купе. Единственные люди, которые отреагировали в вагоне. Ехала частично на чужой кровати, частично на своем чемодане», — рассказала пассажирка.

После инцидента женщина обратилась с жалобой в Укрзализныцю. Она считает, что проводника должны наказать.

Мужчину, который ехал в купе, узнали подписчики Евгении в Инстаграм. Женщина отметила, что пассажир ехал из Львова в Киев без вещей.

«Он из Львова. Даже район, где живет, знаем. Во Львове он себя тоже ведет себя неадекватно. Очень надеюсь, что его узнали и его родственники тоже», — говорит пассажирка.

Евгения рассказывает, что с ней связались работники Укрзализныци, сообщили, что зарегистрировали жалобу и разберутся в ситуации. Ей также объяснили, что проводник после любого обращения обязан сменить пассажиру купе, вагон или, если все забито, предоставить свое место.