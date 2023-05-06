«Давили, чтобы я отказалась». Прошла конкурс в НАБУ, но должность не получила — Ольга Комарова рассказала подробности скандала 6 мая, 19:26 NV Премиум Ольга Комарова (Фото:Ольга Комарова/Facebook)

В НАБУ разгорелся скандал после проведения конкурса для должности заместителя руководителя управления внешних связей.

Кандидат Ольга Комарова пожаловалась, что не получит работу в бюро, несмотря на то, что она прошла открытый конкурс, и заявила, что на нее давили.

Radio NV пообщалось с ней, чтобы выяснить, что произошло в антикоррупционном органе.

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— Прозрачные конкурсы — это то, чем очень гордится НАБУ. Многие антикоррупционные эксперты считают прозрачные конкурсные процедуры главной мотивацией для сотрудников НАБУ. Но оказывается, что ты проходишь конкурс, тебя вызывает замглавы НАБУ и говорит, что ты работать не будешь. Так ли это было?

— Я, во-первых, хочу объяснить, что такое сам конкурс. Это такая «святыня». Она придумана для того, чтобы руководители организаций не могли выбирать удобных или неудобных людей, а выбирали людей по их профессиональным качествам, знаниям и добродетели.