Специалисты по закупкам Минобороны пройдут обучение в профильном агентстве НАТО — Резников 16 февраля, 14:33 Резников и Столтенберг провели встречу в Брюсселе (Фото:Wolfgang Rattay/Reuters)

Специалисты по закупкам Минобороны пройдут обучение в Агентстве НАТО по поддержке и поставкам.

О таких договоренностях с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности обсудили во время встречи со Столтенбергом в Брюсселе.

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Они договорились о системном взаимодействии по обучению персонала украинского оборонного ведомства на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны.

«Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами, принятыми в НАТО. Планируем, что уже через несколько недель начнется обучение первой группе специалистов агентств по закупкам МОУ», — добавил Резников.

Также есть договоренность о модернизации украинской системы закупок по стандартам NSPA и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений.

8 февраля Резников заявил, что Минобороны будет перезагружать антикоррупционное управление ведомства после ряда громких коррупционных скандалов.

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Перед этим он поблагодарил всех за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны касательно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Позже он отметил, что останется в должности министра по просьбе Зеленского.