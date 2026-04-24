Бойцы 14-й бригады ВСУ, которые оказались без еды и воды на позициях (Фото: Скриншот из соцсети Threads)

Увольнение командиров 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого (ОМБр) и 10 корпуса непосредственно не связано с публикацией фотоснимков худых от голода бойцов, находящихся на Харьковском направлении.

Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По словам источника, это произошло за несколько дней до того, как стало известно об этих фотографиях.

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Он уточнил, что в целом снятие как комкорпуса, так и комбрига является следствием выявленных недостатков в их работе.

При этом издание подчеркивает, что сообщение Генштаба о кадровых изменениях было опубликовано утром 24 апреля. То есть на следующий день после того, как ряд СМИ сообщили о плохом обеспечении бойцов 14-й ОМБр.

Также УП со ссылкой на источники в Силах обороны пишет, что понижение бывшего командира 10-го корпуса, бригадного генерала Сергея Перца заключается в переводе на должность начальника штаба Оперативного командования Восток. Он пойдет в команду генерал-майора Виктора Николюка, который возглавил это ОК недавно. В его состав входят 3, 9, 11 армейские корпуса и ряд ТЦК и СП Донетчины.

23 апреля 2026 года пользователь Threads опубликовала фото похудевших бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по ее словам, остались на позициях без еды и воды, из-за чего они теряют сознание.

24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ. Их заменили полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно.

В Генштабе заявили, что уже доставили продовольствие военным на передний край и анонсировали эвакуацию бойцов.

Группировка объединенных сил впоследствии также подтвердила проверки в 10-м корпусе из-за ложных докладов и ситуации с обеспечением бойцов на передовой.

О назначении Максимова командиром 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого стало известно еще 20 апреля. Суспільне писало, что Максимов служил в 14-й бригаде с 2018 года, но в декабре 2024-го был назначен командиром 155-й отдельной механизированной бригады.