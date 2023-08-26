«Опровергнете — я сложу мандат». Глава антикоррупционного комитета Рады ответила на предложение Резникова заключить пари 26 августа, 11:55 Анастасия Радина (Фото:Анастасия Радина/Facebook)

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады и народный депутат от партии Слуги народа Анастасия Радина ответила на предложение министра обороны Алексея Резникова заключить пари на фоне скандала с закупкой курток для ВСУ.

Свой ответ она обнародовала в Facebook.

По ее словам, министр воюющей страны «не должен был бы терять время на борьбу с журналистами», а вместо этого должен выполнять свои обязанности.

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Радина предложила Резникову до 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что Минобороны без тендера купило куртки у «турецкой» фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора был племянник народного депутата от Слуги народа, и то, что Минобороны заплатило за куртки в три раза дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны.

По предложению Радиной, если Резникову не удастся опровергнуть это до указанного времени, он должен подать в отставку, а если удастся — она пообещала сложить депутатский мандат, но отметила, что сделает это после принятия закона о восстановлении публичного декларирования состояния чиновников.

«Опровергнете — я сложу мандат сразу после принятия закона о восстановлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего выступаете Вы лично)», — написала она.

Ранее на предложение Резникова ответил также журналист Украинской правды Михаил Ткач. Он подчеркнул, что не собирается уходить из журналистики, поскольку это его работа. Он также заявил, что глава Минобороны не дал никаких объяснений по поводу расследования УП, зато был «вынужден опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ».

В пятницу, 25 августа Резников пообещал, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется ложью, Резников предлагает, нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а Ткачу — уйти из издания и на три года прекратить заниматься журналистикой.

Такое предложение Резников выдвинул после того, как 11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Из документов следует, что 4900 курток (и штанов), которые в одном документе указываются общей стоимостью 142 тысячи долларов, впоследствии указываются с ценой 421 тысяча долларов. Цена за «камуфляжные» куртки с 29 долларов за штуку выросла до 86 долларов за «зимние воздухозащитные» куртки.

По данным издания, которое ссылается на «офицеров с таможенного фронта Украины», эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки.

Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

23 августа состоялось заседание комитета, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались из другой партии.