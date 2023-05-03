Скандал с закупками Минобороны: НАПК внесло в реестр коррупционеров экс-руководителя департамента Хмельницкого 3 мая, 11:08 Министерство обороны Украины (Фото:mil.gov.ua)

«Это именно то должностное лицо, которое «прославилось» на всю страну тем, что подписало контракт с ООО «Актив компани» на поставку в армию «золотых яиц» по 17 грн за штуку», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что основанием для внесения его в «реестр коррупционеров» стало выполнение Министерством обороны внесенного в январе 2023 года предписания НАПК, по результатам которого чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Еще до начала громкого скандала с завышенными ценами на продукты питания Хмельницкий не предоставил по запросу НАПК копии отчета аудита процесса закупок в возглавляемом им Департаменте, имея его в распоряжении», — говорится в сообщении.

В НАПК заявили, что в марте этого года Соломенский районный суд города Киева расследовал факт неправомерных действий экс-чиновника и привлек его к административной ответственности.

«Чем подтвердил, что Хмельницкий, предоставив ложную информацию в официальных документах, препятствовал НАПК осуществлять проверку», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя НАПК Андрея Вишневского, стратегическая важность решений суда и Минобороны относительно привлечения Хмельницкого к административной и дисциплинарной ответственности заключается не в размере штрафа или строгости примененного дисциплинарного взыскания.

"А в констатации факта, что препятствование законной деятельности НАПК относительно предотвращения связанным с коррупцией правонарушением, а лица, которые в дальнейшем будут совершать такие действия, непременно будут наказаны с внесением в реестр коррупционеров", - сказал он.

Суд признал бывшего руководителя департамента госзакупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого виновным в предоставлении НАПК недостоверной информации с нарушением сроков. Его оштрафовали.

В январе журналисты заявили, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Соглашение стоимостью 13,16 миллиарда гривен заключили 23 декабря 2022 года.

После скандала и подозрений нескольким топчиновникам министерства его глава Алексей Резников анонсировал реформу питания в ВСУ. Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок, предусматривающий публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.