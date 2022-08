«Извините. Про*бали». МКИП и агентство Banda придумали новый жест Тризуба, но оказалось, что у него есть другой смысл 22 августа, 20:22 Сюжет Министр культуры Александр Ткаченко показывает жест Тризуба Независимости, придуманный вместе с агентством Banda (Фото:Скриншот поста Banda в Instagram)

Креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры и информационной политики разработало жест-поздравление с Днем Независимости, всего за несколько часов вызвавший скандал в соцсетях.

НВ рассказывает о случайном совпадении, вызвавшем возмущение украинцев.

Новый жест вместо старого

Новый жест, символизирующий, по задумке авторов, Тризуб Независимости, понадобился, так как традиционный жест Тризуба, который использовал, в частности, Вячеслав Черновол, впоследствии использовало для своего логотипа ВО Свобода.

Памятник Вячеславу Черноволу во Львове, которого скульптор Иван Самотос изобразил показывающим жест Тризуба / Фото: Aeou / uk.wikipedia.org

Фото: Логотип ВО Свобода

«Данный символ использует одна из политических партий, но нашей задачей было разработать жест для всех украинцев, независимо от их политических взглядов», — говорилось в посте МКИП уже после первой волны критики.

На языке жестов предложенный Banda и МКИП жест означает букву Н, что должно бы было означать Независимость. Предполагалось, что он станет новой традицией поздравления с Днем Независимости.

Фото: Скриншот со страницы banda.agency в Instagram

Фото: Скриншот со страницы banda.agency в Instagram

«Флешмоб уже поддержали Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, певицы Джамала, Dorofeeva, Alyona Alyona, Lida Lee, певица и модель Даша Астафьева, группа Kalush и рэпер Otoy», — говорилось в сообщении Banda.

Но внезапно оказалось, что этот жест имеет и другое значение, что и вызвало скандал.



Жест, предложенный Banda и МКИП называется Шокер и используется в зависимости от ситуации, как указание на превосходство над кем-то или над чем-то, или в шутку. Этот жест используют рэперы Западного побережья, в частности им для идентификации пользуются Snoop Dog, Kendrik Lamar и другие. Также он имеет сексуальное толкование, на английском его называют Two in the pink, one in the stink.

Как отреагировали на совпадение в соцсетях

В соцсетях совпадение быстро заметили и раскритиковали.

«Удалите этот пост, пожалуйста. И вам, и нам будет полегче. Для справки: загуглите этот жест и просто удалите пост!», «Какой кринж», «Удалите и не позорьтесь», «Это какая-то терминальная стадия кринжа», «Посмотрите жест — шокер. Зачем эти понты еще в военное время», — писали комментаторы агентству Banda и МКИП.

Обсуждение самого жеста и его вариаций мгновенно взбудоражило соцсети.

Ведущий Радио НВ Богдан Амосов подчеркнул, что народные и национальные символы не создаются указами и дизайнерами, подобные попытки являются исторически абсурдными и нужны лишь для того, чтобы кто-то мог сказать, что этот символ создал он.

А старший научный сотрудник Музея Истории Киева Екатерина Липа рассказала на своей странице в Facebook, что те, кто ходил на концерты украинских рок-групп в конце 1980-х, точно знали, как сложить из пальцев Тризуб, потому что его массово показывали там вместо традиционной рокерской «козы».

«Ткаченко, очевидно, в свое время на рок-концерты не ходил и слушал галимую попсу. Кто бы мог подумать, что этот факт может вылезти наружу таким досадным и драматичным способом? И на порнхаб он тоже не заходит. „Жаль пацанчика“», — написала Липа.

Тризуб только один

После критики Banda удалила первый пост и опубликовала новый — с объяснениями.

В агентстве отметили, что хотели изменить жест, так как традиционный жест Тризуба может быть опасно показывать на временно оккупированных территориях и он «достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий».

Banda добавила, что комментарии убедили их, что «сила Тризуба Черновола является неопровержимой» и предложили украинцам публиковать свои фото с Тризубом который нравится им и не забывать добавлять хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ.



В Минкульте признали, что вместе с Banda «перекреативили». И добавили, что «ни в коем случае не ставили цель попирать или оскорбить наших сограждан».

Фото: Скриншот поста mkip.ukraine в Instagram

«В этом году День Независимости — особый день для каждого из нас. Целью этого флешмоба было создание единого символа для своих. Жеста, который можно было бы показать в знак гордости за свою страну, а не наоборот. Без всякого подтекста и осквернения», — отметили в посте, объяснив, что они предложили символ, который на «жестовом языке означает букву Н — Независимость».

Однако этот пост тоже вызвал в ответ волну жесткой критики.

«Это стопроцентный позор», «Бред собачий. У нас уже есть трезубец независимости!», «Перестаньте нести бред! Это пренебрежение к нашим национальным символам!», «У нас — украинцев, уже есть жест трезубца, как минимум на фото с Черноволом, зачем придумывать что-то бестолковое и выставлять себя посмешищем?», «Будет так, как Черновол показывал», — оставляли фоловеры комментарии на странице Минкульта в Instagram.

После этого министерство удалило пост и опубликовало новый, в котором признало «единственным возможным жестом тризуба — Тризуб Черновола» и добавило, что больше не призывает украинцев присоединяться к флешмобу.

Banda тоже опубликовала пост с извинениями.

«Простите. Про*бали», — опубликовали пост в соцсетях Banda и объяснили, что «планировалось все немного иначе, но получилось не очень».

«Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Потому будем выгребать. Заслужено», — признало в заявлении креативное агентство.

