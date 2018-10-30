Скандал с тортом в школе Харькова закончился выговором директору и увольнением учительницы

В Харькове из-за скандала вокруг "небесплатного" торта для шестиклассников школы №151 уволили преподавателя информатики, которая оказалась инициатором конфликта, а директору учебного заведения подписали выговор.
Об это NewsRoom сообщила глава Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.
По ее словам, инициатором конфликта оказалась мама одного из учеников, которая также преподавала информатику в этой школе.
"Кроме того, я буквально вчера подписала выговор директору школы, где допустили такой инцидент", - рассказала Деменко.
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Напомним, в Харькове вспыхнул скандал из-за травли шестиклассницы в школе №151. Девочке на сладком столе "по случаю окончания первой четверти" отказали в кусочке торта, потому что ее мама принципиально не сдает деньги в фонд класса. При этом она хотела уйти с мероприятия, однако ее не отпустили.
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