Скандал с «пьяными вечеринками»: третьего фигуранта отправили под стражу 24 марта, 16:55 Молодые люди устраивали «пьяные вечеринки» (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Суд отправил третьего фигуранта так называемых «пьяных вечеринок», подозреваемого в вероятном сексуальном насилии, под стражу с альтернативой залога в 402 тысячи гривен.

Об этом сообщает Watchers.Media в Facebook.

Прокуратура настаивала на содержании Олега Захара под стражей. В то время как адвокат подозреваемого просил полностью отказать в удовлетворении ходатайства.

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На слушания пришла "группа поддержки" подозреваемого. Четверо из них подали заявления о взятии фигуранта на поруки.

Суд проводил слушания в закрытом режиме.

22 марта третьему фигуранту дела о «пьяных вечеринках» правоохранители объявили подозрение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые якобы спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались над ними и насиловали.

Двое организаторов задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет заключения. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.

Позже стало известно, что фигуранты были отправлены под стражу до 1 апреля без права внесения залога.