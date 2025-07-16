Прорехи в декларации на 3,8 млн грн. Прокурор пытался объяснить имущество, которое его жена «засветила» в Супермаме, но его уволили

Александр Малеев утверждал, что дом в Буче им предоставили в безвозмездное пользование, а на самом деле его семья там не проживает. (Фото: Соцсети)

Несмотря на все объяснения прокурора Александра Малеева относительно недвижимости и образа жизни его семьи, показанного в шоу Супермама, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила его уволить с поста

Об этом 16 июля сообщает проект Слидство.Инфо.

В объяснении профильному органу заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры Малеев заявлял, что дом, в котором проходили съемки Супермамы якобы предоставила им на неделю семья двоюродной сестры его жены.

Реклама

Причем прокурор говорил, что помещение им предоставили в безвозмездное пользование, а на самом деле его семья там не проживает.

Малеев утверждал, что дом в принципе понадобился из-за условий реалити-шоу, поскольку фактически его жена Анна и дети проживают в Одессе, а он сам арендует однокомнатную квартиру в Киеве. При этом это жилье по условиям передачи не подходило для съемок семьи с 3 детьми, сообщил прокурор.

Более того, Малеев утверждал, что утверждения и его нынешней, и его бывшей жены в эфире нельзя воспринимать как правду.

«Формат телепередачи предусматривает соревнование, а потому его участники не искренни в своих высказываниях и все сказанное направлено исключительно на популяризацию хороших отношений в семье после развода и победу в шоу Супермама», — заявлял прокурор

В частности, по словам Малеева, неправдивой является информация о том, что бывшая и нынешняя жены, а также пятеро детей находятся на его иждивении.

Однако, несмотря на все объяснения прокурора по поводу недвижимости и образа жизни, показанного в телешоу Супермама, КДКП решила уволить Александра Малеева.

В решении органа отдельно указано, что НАПК нашло недостоверные сведения в его декларации на общую сумму в 3,8 млн грн (то есть более 500 прожиточных минимумов).

Ранее в эфир телеканала СТБ вышло реалити-шоу Супермама, в котором приняла участие Анна Малеева — жена заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева.

Она заявила, что их семья арендует элитный дом площадью 130 м² в Буче (Киевская область). По словам экспертов, стоимость такой услуги может достигать $3 тысяч в месяц.

Быстро выяснилось, что Малеев не внес информацию об аренде в ежегодную декларацию.

Более того, в телеэфире сообщалось, что прокурор для своей бывшей жены Татьяны Малеевой и детей арендует квартиру за 15 тысяч грн и ежемесячно предоставляет еще 30 тысяч грн. Эти расходы также не были указаны в декларации Малеева.

Кроме того, журналисты выяснили, что дом в Буче, в котором живут супруги Малеевы, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено.

По данным проекта Слідство. Інфо, зарплата Малеева в Офисе генпрокурора за 2024 год составила 1 344 098 грн, еще 15 052 грн он получил в качестве страховых выплат. При этом на банковских счетах у него хранится более 560 тыс. грн, а наличными — $2 500.