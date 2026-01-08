Подпольная школа при монастыре УПЦ МП в Киеве: началась проверка учреждений, в которых по документам учились дети

Как заявил председатель Государственной службы качества образования (ГСКО) Руслан Гурак, специалисты проверяют два учебных заведения, в которых по документам учились дети (Фото: www.slidstvo.info)

Специалисты проверяют частный лицей на Киевщине и школы Константиновского горсовета в Донецкой области — по поводу формального зачисления в них детей, фактически учившихся в подпольной школе примонастыре УПЦ МП в Киеве.

Об этом заявил глава Государственной службы качества образования (ГСАО) Руслан Гурак, сообщает агентство Укринформ.

«Мы с сегодняшнего дня начали проверки путем сбора всей информации, всех деталей и всего, что касается этих учебных заведений», — сказал чиновник.

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Как отметил Гурак, школа в Константиновке действительно зарегистрирована и работает в дистанционном формате.

«Учителя находятся в разных местах, и директор школы тоже. Мы уже нашли директора школы, и с завтрашнего дня начнем проверку в этой школе», — подчеркнул он.

Относительно последствий проверки для этих школ, глава ГСКО отметил, что по ее результатам ожидает подтверждения или опровержения информации о формальном зачислении детей в эти учреждения.

«Для нас важно проверить факт зачисления этих детей, посещали ли они эту школу, учились ли в другом месте. Второе — мы посмотрим на организацию образовательного процесса не только для этих детей, но и для других участников образовательного процесса. Третье — мы проверим такой важный факт, который звучал в сюжете, как факт оплаты и возмещения средств из государственного бюджета (образовательная субвенция, которая распределяется школам — ред.) Если все эти факты подтвердятся или опровергнутся, мы соответственно будем давать правовую оценку действиям директоров школ, учредителям школ и органам управления образованием», — сказал Гурак.

Кроме того, как отметил Гурак, также одним из последствий проверки может быть аннулирование лицензии учебного заведения на осуществление образовательной деятельности.

«Я думаю, что могут быть и другие правовые основания, в том числе и уголовная ответственность за те нарушения, о которых все услышали. Мы работаем совместно со Службой безопасности Украины, совместно с Генпрокуратурой. Думаю, что каждый орган сделает свои выводы, и будут соответствующие результаты», — сказал он.

В то же время, как сообщил Гурак, ГСКО также на днях получила информацию от журналистов о подобных случаях обучения детей русскому языку с использованием советских учебников в Сумской области и в Черкассах.

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«Мы сейчас рассматриваем эти факты — насколько эти заведения являются школами в классическом понимании, имели ли они лицензию, или это какие-то образования, не имеющие отношения к образовательному процессу. Когда мы сделаем свои выводы, будет понятно, является ли это полномочием ГСКО — проводить проверки, или это все-таки полномочия правоохранительных органов, в том числе СБУ, если эти институты проводят мероприятия по подрыву государственности Украины, восхвалению страны-агрессора, использованию ее символов», — подытожил он.

6 января представители проекта Слідство.Інфо опубликовали результаты нового расследования, согласно которым в Киеве, при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь, работает нелегальная школа.

Формально ученики зарегистрированы в лицензированных украинских школах, но на самом деле не посещают их. Как выяснили расследователи, в школе учится более 60 детей — с первого по девятый класс, а сам учебный процесс осуществляют 16 педагогов.

В этой школе преподают «славянский язык», который на самом деле является русским. Родители утверждают, что обучение осуществляется преимущественно на украинском, хотя учителя признают, что на уроках активно используют русский.

По словам одного из учителей, обучение также включает советские учебники, например, по арифметике 1966 года, которые используются для того, чтобы ученики «хорошо усваивали математику». Также в школе показывают фильмы российского производства, например, 5 секретов настоящего мужчины из проекта Общее дело, а на уроках музыки дети поют советские песни, отметили в Слідство.Інфо.