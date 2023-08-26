Коррупционный скандал с закупкой курток: журналист УП Ткач ответил Резникову на предложение пари 26 августа, 11:07 Михаил Ткач (Фото:Михаил Ткач / Facebook)

Журналист Украинской правды Михаил Ткач ответил на предложение «пари» от министра обороны Украины Алексея Резникова, который пообещал, что в случае подтверждения обвинений по закупке для бойцов ВСУ летних курток вместо зимних, он подаст в отставку.

Соответствующее сообщение Ткач обнародовал в Facebook.

Он напомнил о скандале по закупке министерством обороны яиц по 17 грн, отметив, что Резников должен был бы покинуть пост еще тогда.

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«Господин министр, вы должны были уйти еще после расследования о закупке министерством обороны яиц по 17 гривен, но вы втянули общество в шоу с килограммами, штуками, и другими манипуляциями, места которым не должно быть в министерстве обороны во время полномасштабной войны», — написал Ткач.

Он также отметил, что глава Минобороны не дал никаких объяснений по поводу того, что племянник нардепа от Слуги народа был совладельцем компании, которая и поставляла скандальные куртки и зарабатывала на этом, зато был «вынужден опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ».

Ткач также подчеркнул, что не собирается уйти из журналистики, поскольку это его работа.

«Я уйду только тогда, когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьется в угол. А пока идеи тех, кто находится на пути к этому углу, меня не беспокоят. Потому что это моя работа», — говорится в заметке.

Ткач подчеркнул, что Резников должен выполнять обязанности, а «пари» во время войны может себе позволить «только непублично и только тогда, когда ему хватит ума победить врага также за счет стратегического планирования в том числе закупок зимней формы, средств защиты и что очень важно, дронов», имея в виду высказывания Резникова о нецелесообразности закупок «свадебных дронов» Mavic для ВСУ.

«Через три года вас, господин министр, в стране может и не быть. А я буду продолжать делать свою работу. Заключайте не пари, господин министр. Заключайте договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками «слуг народа», — подчеркнул он.

В пятницу, 25 августа Резников пообещал, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется ложью, Резников предлагает, нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а Ткачу — уйти из издания и на три года прекратить заниматься журналистикой.

Такое предложение Резников выдвинул после того, как 11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Из документов следует, что 4900 курток (и штанов), которые в одном документе указываются общей стоимостью 142 тысячи долларов, впоследствии указываются с ценой 421 тысяча долларов. Цена за «камуфляжные» куртки с 29 долларов за штуку выросла до 86 долларов за «зимние воздухозащитные» куртки.

По данным издания, которое ссылается на «офицеров с таможенного фронта Украины», эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки.

Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

23 августа состоялось заседание комитета, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались из другой партии.