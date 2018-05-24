Скандал с договорными матчами в Украине: клуб-фигурант заявил о готовности сотрудничать со следствием

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МФК Николаев обещает не покрывать причастных к скандалу с договорными матчами
Скриншот видео МВД

МФК Николаев обещает не покрывать причастных к скандалу с договорными матчами

Футбольный клуб Николаев, который оказался замешан в масштабном скандале с договорными матчами, заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь в расследовании.

В заявлении на официальном сайте Николаева говорится, что клуб "ни в какой форме не поддерживал и не будет поддерживать или покрывать виновных в содеянном".

"МФК Николаев систематически проводит серьезную работу в коллективе с целью искоренения и профилактики подобных явлений, марающих как каждого отдельного спортсмена, так и всего клуба", - отмечается в заявлении.

Накануне разгорелся крупнейший коррупционный скандал в истории украинского футбола. 35 футбольных клубов из четырех лиг – а это 67% всех профессиональных команд Украины – оказались вовлечены в организацию договорных матчей с заведомо фиксированным результатом.

Сообщалось, что украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.

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