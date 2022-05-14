Мэр Скадовска уволил всех бюджетников, перешедших на сторону оккупантов
Скадовск остается под российской оккупацией почти три месяца (иллюстративное фото) (Фото:ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters)
Мэр временно оккупированного Скадовска Херсонской области уволил всех бюджетников, перешедших на сторону оккупантов, или ходивших 9 мая под российскими флагами.
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Об этом мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил в Facebook.
"Я дал поручение прекратить трудовые отношения со всеми работниками, которые были привлечены или принимали участие в мероприятиях, организованных «новыми властями» до 9 мая. Те, кто поддерживает мероприятия под флагами страны-агрессора, не будут получать заработную плату или другие выплаты с бюджетных средств", - сообщил городской голова.
Он также сообщил, что оккупационные власти «приглашают» жителей пройти «регистрацию» для социальных выплат. Мол, украинские записи Украина уничтожила.
"Хочу сообщить, что это не правда. Все данные хранятся в государственных реестрах, продолжающих функционировать", - отметил мэр.
Мэр Скадовская заверил, что Украина будет выплачивать все социальные выплаты, не стоит подыгрывать врагу и сбиваться на его окольные пути. Тем же, кто выполнит «просьбу» оккупантов, будет очень трудно сохранить выплаты в будущем.
Мэр Скадовска также удивился, что некоторые граждане легкомысленно решили стать на сторону врага и помогать оккупантам.
"Вообще меня удивляет насколько легкомысленно отдельные жители «упрягаются» помогать «новой власти». На что рассчитывают? Сегодня уже каждому понятно, что война закончится полным поражением России, и освобождением всех территорий, включая Крым и Донбасс. Возможно это не будет так быстро как нам бы хотелось, но непременно будет. Куда они потом денутся? По украинским законам за сотрудничество с оккупантами светит до 15 лет с конфискацией", - подчеркнул мэр.
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